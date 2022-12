“Vogliono un altro figlio”, scongiurata la crisi tra Harry e Meghan?

L’ultimo periodo non deve essere affatto stato roseo per Harry e Meghan spesso al centro di gossip, ancor di più adesso

I duchi del Sussex hanno vissuto un periodo terremotato a causa dei rumor sul presunto tradimento, ma adesso al crisi sembra essere scongiurata con la volontà di allargare ulteriormente la famiglia.

A partire dall’uscita della tanto discussa serie TV su Netflix sulla vita nella Famiglia Reale di Harry e Meghan, sembra essere tutto andato in rovina. A seguito, si sono fatte sempre più insistenti voci di presunta discriminazione razziale a Buckingham Palace e ancora quelle su un presunto tradimento di Meghan ad Harry con la sua stessa guardia del corpo. Sicuramente un periodo non semplice da affrontare, ancor meno per la tutela dei propri figli che, seppure piccoli, sono invasi da notizie che riguardano i propri genitori.

Ciò che è emerso dalla docu-serie in streaming, è il senso di appartenenza familiare che i due hanno. Da un lato la Principessa Diana, dall’altro quel senso radicato nelle proprie origini in un quartiere non proprio ricco, ma quella voglia di trasmettere l’educazione e l’amore che gli sono stati impartiti fino ad un certo punto della loro vita.

Harry e Meghan pronti ad allargare la famiglia? Tuona un rumor nel Regno Unito

Dall’amore tra i due duchi del Sussex sono nati Archie e Lilibeth che sono la grande gioia di Harry e Meghan. Proprio la coppia ha dovuto affrontare qualche momento di crisi di troppo negli ultimi tempi, soprattutto stando ai rumor che avrebbero visto una storia di alta infedeltà tra i due.

In barba a tutto ciò, il tabloid inglese Closer, ha affermato che la coppia sta provando a regalare un fratellino o una sorellina ai due figli: “Harry e Meghan sono entrambi molto aperti ad espandere la loro famiglia e vorrebbero che accadesse. È un sogno che si avvera essere una famiglia di quattro persone, ma aggiungerne un altro al mix sarebbe ancora più meraviglioso. Meghan è sana, Harry è un papà brillante, il loro matrimonio continua a diventare più forte e si sono appassionati alla genitorialità”.