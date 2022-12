“Il ginecologo mi ha riscontrato un altro problema”, Beatrice Valli e la gravidanza travagliata

Beatrice Valli è alla sua quarta gravidanza che, forse, più di ogni altra le sta dando qualche problema di troppo

Diventare mamma per la quarta volta è una grande gioia, ma prima di poter vedere l’arcobaleno c’è tanta pioggia. Nel caso della moglie di Marco Fantini, sembra essere nel bel mezzo di una tempesta.

Dopo Alessandro, Bianca e Azzurra, la famiglia Fantini-Valli si arricchirà di un nuovo fiocco da appendere alla porta. La coppia nata ad Uomini e Donne è una delle più unite a seguito del dating show ed insieme hanno messo su una ciurma, come entrambi hanno sempre desiderato. Come ogni gravidanza, anche le prime tre ha avuto le sue difficoltà, seppure tranquillamente superate.

È la quarta, quella attuale che sembra dare maggior filo da torcere a Beatrice e di conseguenza a suo marito Marco. L’influencer ha sempre aggiornato i suoi follower sul progredire della propria gravidanza, quasi in real time, ma ci tiene a creare questo rapporto con il suo pubblico che l’ha sempre sostenuta. Nel bene o nel male, la Valli si è sempre aperta e l’ha fatto anche questa volta, nonostante le notizie non siano proprio rincuoranti.

Beatrice Valli e i problemi in gravidanza: cos’è successo ancora?

Mai l’uno senza l’altra, Marco e Beatrice hanno passato questo Natale in maniera molto tradizionale, insieme. Nel frattempo che i VIP girano l’Italia o il mondo, la Valli ha dovuto spiegare ai suoi follower: “Comunque non faremo nessun viaggio in questi giorni perché dall’ultima visita fatta, mi hanno trovato il collo dell’utero troppo corto e mi hanno messo a riposo”. Indubbiamente il riposo prevede il minor numero di spostamenti possibili, soprattutto perché viaggiare in determinati periodi dell’anno diventa ancor più stressante vista la mole di gente che lo fa.

“Quindi mi vedrete spesso sul divano”, ha spiegato Beatrice Valli che è abituata sempre a stare in giro e prendersi cura dei suoi tre piccoli che non vedono l’ora di poter accogliere il quarto arrivato.