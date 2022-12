Orietta Berti, il lutto a pochi giorni dal Natale: “Mi manca tanto”

Orietta Berti ha confessato di aver subito un difficile lutto a pochi giorni dal Natale. Ecco cosa è successo e come sta affrontando questi momenti difficili.

A metà settembre è uscito in tutti i negozi e gli store musicali un cofanetto molto importante per Orietta Berti. Si chiama “La mia vita è un film. 55++ anni di musica” e celebra con una raccolta di 130 brani musicali i 57 anni di carriera dell’artista. Per presentare il progetto, la Berti è stata ospite di Domenica In nel giorno di Natale.

Nonostante le preoccupazioni per la salute di Mara Venier, la puntata è andata in onda lo stesso. La conduttrice, che aveva seduto in prima fila il marito Nicola Carraro, ha intravisto il manager di Orietta dietro le quinte. Ha quindi chiamato sul palco Pasquale Mammaro, ricordando che seguiva anche Little Tony, morto ormai quasi dieci anni fa.

Orietta Berti, il lutto a pochi giorni dal Natale: il racconto

Orietta Berti ha ripercorso negli studi di Domenica In l’incontro con il marito Osvaldo, rivelando di essere stata lei a corteggiarlo. Dopo circa una settimana accettò di prendere un caffè insieme. Inizialmente sembrava un uomo un po’ difficile: quel caffè non gli piaceva, e neanche la bevanda al cioccolato successivamente offerta gli era piaciuta.

All’improvviso, negli studi di Domenica In è entrato un regalo molto particolare. La Berti ha letto il biglietto ad alta voce: “Orietta mia, questa forma di parmigiano è per te, in onore del nostro amore che dura da più di 55 anni. Ti ricordi del nostro primo appuntamento? Ti regalai proprio una forma di formaggio come questa per dichiararti tutto il mio amore“.

“Pensa che sensibilità che hanno i cani”: il racconto della cantante

Nonostante Osvaldo inizialmente fosse sembrato molto distaccato, aveva deciso all’improvviso di dichiararsi con una forma di parmigiano. Orietta Berti ha rivendicato il suo voler vivere la sua vita molto semplicemente, ed ha aggiunto che il motivo per cui è sempre felice è che c’è sempre un familiare che l’accompagna negli eventi pubblici.

Orietta Berti ha anche rivelato di star attraversando un momento molto difficile per lei: pochi giorni prima di Natale ha subito un terribile lutto: “Tutti quelli che amano un cane sanno che vuoto può lasciare. Otello era un cane grosso, un molosso. Adesso è rimasta la sua sorella gemella, Olimpia. Da quando è morto il fratello non abbaia più“.