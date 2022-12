Emma Marrone presa in giro per la morte del padre: la lezione agli hater – FOTO

Emma Marrone ha avuto una durissima reazione contro l’hater che l’ha provocata su ciò che in questo momento la sta facendo soffrire, la morte di suo padre. Ecco come ha risposto e poi ha subito chiuso la polemica, ribadendo le sue parole.

Poco prima di Natale, Elena Santarelli ha voluto ringraziare personalmente Emma Marrone sul profilo Instagram: “Emma grazie per quello che hai fatto pochi giorni fa… Tu sai… Anima bella… Disponibile sempre… Cuore grande“. Quello che ha fatto la cantante è emerso poco dopo, quando hanno iniziato a circolare alcune foto sul web.

Emma Marrone, in veste di volontaria AIL, ha visitato il reparto di Ematologia di Tricase. Con l’aiuto dei medici e del personale presente, ha distribuito i panettoni di Natale. La cantante ha poi commentato: “Non è stato semplice tornare nel reparto dove accompagnavo papà per le cure. Però è stato bellissimo donare un sorriso“.

Emma Marrone, la dura risposta all’hater – FOTO

La cantante ha perso da poco il padre proprio a causa della leucemia, ed ha frequentato gli stessi reparti che si è trovata a visitare anche Elena Santarelli, il cui figlio ha avuto un tumore celebrale maligno. Mentre Emma Marrone sprofondava nel triste ricordo del padre che non c’è più e del Natale che passerà lontano dalla famiglia, le sono arrivati degli insulti.

Un utente che nella migliore delle ipotesi è molto distratto le ha scritto su Twitter: “Come festeggerai il Natale? Con mamma e paparino? Il tutto accompagnato da un emoticon che rideva fino alle lacrime. La cantante non ha fatto attendere per inviare la sua risposta: “Tu insieme a tutti gli altri sfig*ti rappresentate la mer*a di questa società“.

La risposta durissima della cantante dopo gli insulti su Twitter

Emma Marrone non ha risparmiato parole durissime contro chi le aveva scritto su Twitter il pensiero sibillino: “Vi nascondete dietro falsi profili, perchè oltre ad essere il nulla siete anche dei codardi. Fai schifo. E ti meriti la vita di mer*a che hai“. La cantante dà dunque per scontato che il motivo per cui l’hater la sta provocando sia la sua vita insoddisfacente.

Secondo l’università polacca di Wrocław, possono essere in realtà diverse le motivazioni per cui un utente diventa un hater. Fra queste, ci sono sicuramente il cercare di ottenere l’attenzione, l’invidia, la noia, la vendetta, ma anche il piacere di poter fare un danno e dimostrare di essere un outsider. C’è dunque sempre una motivazione psicologica.

“Questa è classe”: la cantante chiude subito la polemica con il suo pubblico

Qualche utente ha fatto notare ad Emma Marrone di aver utilizzato parole durissime contro l’hater che l’aveva provocata. Anche in questo caso la risposta non si è fatta attendere: “Vi siete svegliati tutti buoni oggi. Solo perchè non hanno percula*o il vostro di padre… Che non c’è più. Andate a caga*e. Buon Natale. Questa è classe“.

Ecco una foto di un precedente Natale condiviso da Emma Marrone, in cui compare anche il papà. La cantante commenta: “Buon Natale alle persone buone, a chi sta lottando contro i brutti mostri lontano dalla famiglia“.