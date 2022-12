WhatsApp, la novità che tutti aspettavano: come attivarla

WhatsApp prova a stare al passo con i tempi introducendo man mano nuove funzioni: ecco come attivare l’ultimissima

L’applicazione di messaggistica deve correre più veloce di Telegram prima che questo, approfittando dei vari disservizi, si prenda tutta la fetta di utenti dell’app verde. Per farlo, Mark Zuckerberg prova ad introdurre sempre più nuove funzionalità.

Quale funzione è più utile di questa quando c’è qualcosa da organizzare? E adesso che c’è da decidere per il cenone di Natale e cosa fare a Capodanno casca proprio a pennello per gli utenti WhatsApp. La funzione era già presente su Telegram che, com’è evidente, “ruba” poco a poco sempre più utenti all’applicazione di messaggistica di Mark Zuckerberg. Tuttavia, proprio l’imprenditore statunitense non ha alcuna intenzione di farsi sopraffare dal diretto competitor, è per questo che passo dopo passo prova a recuperare, seppure a fatica.

Soltanto di recente, infatti, WhatsApp ha introdotto la funzione sondaggi che risulta essere parecchio utile per poter ben organizzare eventi, raccogliere opinioni senza doverlo fare con siti esterni. Fin qui, infatti, i tanti utenti che non erano a conoscenza del fatto che Telegram avesse questa funzione da tempo, ricorrevano all’utilizzo di siti esterni, come ad esempio Google Moduli che dà la possibilità di votare sia in anonimo che con il proprio nome.

WhatsApp, come attivare la funzione sondaggi su tutti gli smartphone

Innanzitutto, bisognerà assicurarsi che il nostro WhatsApp sia aggiornato all’ultima versione. Per poterlo verificare, basterà recarsi nell’App Store del nostro smartphone con sistema iOs, oppure sul Play Store per gli smartphone con sistema Android. Non appena cercherete l’applicazione WhatsApp uscirà la voce ‘aggiorna’ se c’è bisogno di fare un upgrade dell’app, oppure ‘apri’ se è già all’ultima versione disponibile. Una volta fatte le verifiche del caso, per poter proporre un sondaggio è molto semplice, sia per iPhone che per gli smartphone di sistema Android.