Re Carlo lascia tutti a bocca aperta: gesto pazzesco nei confronti di Kate

In queste ore un gesto inaspettato del Re Carlo nei confronti di Kate Middleton. Scopriamo cos’è successo nella Royal Family.

Sono pochissimi coloro che conoscono il rapporto speciale tra Re Carlo e Kate Middleton. Infatti i due sono uniti e nel loro rapporto c’è un rispetto reciproco. Questo Natale il sovrano ha deciso di fare un gesto inaspettato.

Anche per la Royal Family è giunta la festività di Natale. All’interno della Royal Family britannica scelgono un’altra strategia. Infatti a corte si fanno dei regali del valore simbolico. Spesso infatti si opta per piccoli pensieri, spesso divertenti e ironici e, a volte, fatti a mano, per strappare una risata durante le Feste e celebrare i momenti trascorsi in famiglia con il sorriso. Inoltre quest’anno Kate Middleton non può proprio lamentarsi.

Perché oltre ai buffi oggetti che riceverà dai Windsor il 25 dicembre, c’è un regalo che ha appena ricevuto da re Carlo e che è davvero speciale. Infatti il sovrano ha regalato a Kate il suo primissimo ruolo nell’esercito, permettendole di assumere il ruolo di colonnello delle guardie irlandesi, posizione precedentemente ricoperta da suo marito, il principe William. Andiamo quindi a vedere il nuovo ruolo di Kate all’interno dell’esercito.

Royal Family, il regalo di Re Carlo a Kate: sarà colonnello delle guardie irlandesi

Le guardie irlandesi sono uno dei due reggimenti di fanteria dell’esercito britannico, in questo caso specifico composto da irlandesi. Mentre invece nel febbraio 2011 fu proprio il principe William fu nominato colonnello di tale divisione. Ed è per questo che tre mesi dopo, ad aprile, quando si sposò indossò la loro caratteristica divisa rossa. Dopo undici anni il nuovo Re ha deciso di mischiare le carte in tavolo. Infatti l’incarico è passato alla principessa del Galles. Un passaggio di titoli che coinvolge anche altri membri della Royal Family.

Inoltre William ha appena ricevuto il titolo di colonnello delle Guardie Gallesi, mentre Camilla è diventata colonnello delle Grenadier Guards, tra i più antichi reggimenti di fanteria dell’esercito. Il regalo per la principessa del Galles è quindi al valore davvero incommensurabile. Ciò dimostra non solo quanto l’ex borghese si sia ben inserita nel sistema ma anche la fiducia che il re ripone nella nuora, un domani regina. Sarà quindi un Natale prestigioso per Kate Middleton che ha ricevuto l’incarico proprio da Re Carlo.