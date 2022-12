Netflix, tutti i titoli di Natale da vedere durante le festività

Come ogni Natale che si rispetti, la programmazione TV è studiata ad hoc, ma se non vi piacesse, Netflix ha proposto tanti titoli per le festività

Vi state chiedendo cosa vedere dopo l’abbuffata del pranzo di Natale? Netflix propone una serie di titoli da poter vedere con tutta la famiglia. Tra film e serie TV, grandi classici e novità, l’archivio dello streaming è molto ricco

Come se non bastasse la programmazione della TV in chiaro con tutti i film di Natale classici, anche le piattaforme di streaming hanno messo a disposizione di tutti gli abbonati tantissimi titoli cui poter accedere da godere in famiglia. Su Netflix, in particolare, sono presenti, da poter vedere insieme a tutti, A Not so Merry Christmas, Murderville: chi ha ucciso Babbo Natale?, Julestorm – La tempesta di Natale, Scrooge: Canto di Natale, Un Natale pieno di Graça, Il diario segreto di Noel, Natale con te, Falling for Christmas, La famiglia Claus 2, Qualcuno salvi il Natale, Il Grinch, Polar Express, Slumberland, Il Natale di Angela.

Come si evince dai film, ce n’è per tutte le salse e, come se non bastasse, ci sono anche serie e show che possono essere visti da tutti i familiari. Tra questi, Netflix propone: Baby Boss Speciale Natale, La serie di Cuphead, Odio il Natale, Camino per casa vostra, Pinocchio di Guillermo del Toro. In più, quest’anno la piattaforma di streaming ha deciso di aggiungere due titoli proprio nel giorno di Natale: Matilda – The Musical di Roald Dahl con Alisha Weir e The Witcher: Blood Origin che non è altro che uno spin-off dell’amata serie The Witcher.

Natale in streaming: le proposte di Prime Video

A differenza di Netflix, molti titoli su Prime Video saranno disponibili man mano a partire da Luce – Accendi il tuo coraggio dal 27/12, passando per Tre uomini e un fantasma e Wildcat disponibili dal 30/12 finendo a Into the wild e Il giorno più bello del mondo disponibili dal 31/12.

Sono già disponibili sulla piattaforma Your Christmas or mine?, Hawa, Il castello di Natale, Natale in casa Cupiello, La fabbrica di cioccolato, la saga di Harry Potter e quella de il Signore degli Anelli. Per chi non l’avesse ancora vista, poi, c’è la simpaticissima Xmas Edition di LOL – Chi ride è fuori.