Netflix, splendida notizia per gli utenti: accadrà a Natale

Splendida notizia per tutti gli abbonati di Netflix. Infatti accadrà proprio nel giorno di Natale: la grande novità per tutti.

Nel corso del weekend natalizio è in arrivo una grande novità per tutti gli abbonati di Netflix. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno andiamo a vedere le più allettanti per le festività.

Nel fine di settimana sono diversi i contenuti da vedere su Netflix. Allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo weekend di Natale. Sono diverse le proposte della piattaforma streaming per tutti gli abbonati. Infatti tra queste troviamo la terza stagione di Emily in Paris alla seconda stagione di Alice in Borderland fino al sequel di Cena con delitto, Knives Out.

Partiamo proprio da Emily in Paris 3 ossia un piccolo gioiellino del colosso streaming. Questa serie racconta le avventure di una ragazza americana nella sua nuova vita a Parigi fatta di nuovi amori, nuove amicizie e un lavoro dei sogni nel mondo del marketing è tornata con nuovi appassionanti episodi da non perdere. Passiamo poi a Alice in Borderland 2, consigliata a tutti gli amanti survival. Proprio in questi giorni Netflix ha rilasciato i nuovi episodi che stanno godendo di un ottimo successo tra gli abbonati.

Netflix, le serie da vedere a Natale: la piattaforma punta sul comedy

Infine per chi ha voglia di un film avvincente e dinamico c’è il capitolo due della saga Cena con delitto, Glass Onion – Knives Out. Stiamo parlando del Cena con delitto. Il protagonista è il detective Benoît Blanc. Questo va in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti.

Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Durante la pellicola ci scapperà il morto, sono tutti sospettati. Inoltre il film ha anche un cast stellare composto: Daniel Craig che reciterà insieme a dward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline con Kate Hudson e Dave Bautista.