“Onestà intellettuale e coraggio”, ballerino diserta la finale di Ballando Con Le Stelle

Non è affatto apparsa indifferente la sua assenza tra gli eliminati di Ballando Con Le Stelle, nella notte è intervenuto polemico

Si è appena conclusa un’edizione del dance show di Rai Uno che non è filata liscia come di consueto. Quest’anno Milly Carlucci ha dovuto fronteggiare una serie di imprevisti che non erano molto comodi per la conduttrice

Quella di Milly Carlucci a Ballando Con Le Stelle è stata l’ennesima stagione di conduzione, ma non si può dire, di certo, la più semplice. Già dalla primissima puntata c’è stato un primo “campanello d’allarme” su quello che si sarebbe evoluto durante la trasmissione: gli insulti di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli. Tantissimi infortuni, la squalifica ad Enrico Montesanto, i dissapori tra Selvaggia Lucarelli ed il resto della giuria, nonché la partecipazione del compagno di quest’ultima al dance show.

Proprio sulla partecipazione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando Con Le Stelle, Selvaggia Lucarelli in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano ha ammesso: “A me l’idea divertì molto, a lui sembrò folle tanto che inizialmente disse no. Poi l’ho convinto dicendogli ‘è stato un anno faticoso, hai subito i disastri della mia famiglia, vai a prenderti il tuo spazio, ad alleggerirti’. Sono stata profetica come Paolo Fox sul 2020”.

Lorenzo Biagiarelli polemico su Ballando Con Le Stelle: la stoccata su Instagram

Quella di ieri sera è stata una finale molto animata, con Selvaggia Lucarelli che ha minacciato di andare via. A capo della questione c’era nuovamente l’animazione del pubblico che continuava ad aizzare il teatro contro di lei, a tal punto che, stanca della situazione, ha passato la parola a Guillermo Mariotto. Milly Carlucci ha provato a riportare serenità in studio, ma Selvaggia Lucarelli ha messo in dubbio la sua partecipazione nel 2023 dovuta al “furore della delusione”, nonostante non sia stata del tutto categorica.

Su Instagram è intervenuto a gamba tesa il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli che, non solo non era presente alla finale, ma con tono polemico ha scritto: “Volevo dire solo che domani se volete passare nel nostro locale spazzatura troverete un botto di onestà intellettuale e coraggio perché torna a casa una persona a cui ne avanza sempre tantissimo e non sappiamo più dove metterlo. Selvaggia ti amo sempre di più”.