Anticipazioni Un Posto al Sole, Alice torna improvvisamente a Napoli: Viola fa una scoperta inquietante

Chiara è appena tornata a Napoli, ma presto Nunzio non ne sarà così felice: tutte le anticipazioni di Un Posto al Sole

La soap opera partenopea non si ferma, a partire da lunedì 26 dicembre torna su Rai Tre dalle 20,50. A Palazzo Palladini sta per abbattersi più di un bel problema che non farà vivere un sereno Natale alle famiglie.

Alice, Marina e Roberto Ferri in macchina verso l’aeroporto di Napoli per volare a Londra e trascorrere un Natale con la famiglia, a Napoli un aereo è già atterrato da qualche minuto ed ha lasciato sulla terra ferma Chiara che è si è subito precipitata al Caffè Vulcano per fare una sorpresa al suo amato Nunzio che, tuttavia, si tradisce con le sue stesse parole. La puntata di venerdì ha lasciato un grosso punto interrogativo ai telespettatori: Nunzio riuscirà a coprire il suo tradimento?

Inizialmente, forse, potrebbe inventare una scusa, ma Alice farà ritorno a Napoli molto prima del previsto ed il matrimonio tra Nunzio e Chiara potrebbe essere messo a serio rischio. La giovane Giordano, infatti, è intenzionata ad entrare a piedi uniti nella vita dello chef di Caffè Vulcano e non si lascerà intimidire dall’autoritaria imprenditrice che lui ha accanto.

Anticipazioni Un Posto al Sole, scoperta inquietante di Viola: cos’è che affligge Manuel e Rosa

Quanto sta accadendo a Manuel e contemporaneamente sua madre Rosa è un problema quanto più frequente che mai. Viola, con l’aiuto di Damiano, scopre che i malesseri di mamma e figlio celano un fenomeno molto grave ed inquietate, l’ex moglie della scorta della moglie di Nicotera non si sbagliava affatto sulle sostanze tossiche presenti all’interno dei giocattoli prodotti nella fabbrica per cui lavora. Ancora una volta, Un Posto al Sole prenderà la palla al balzo per sensibilizzare su di un argomento di estrema attualità che può servire da insegnamento al pubblico che segue la soap opera partenopea.

Mariella è al limite della pazienza: l’invadenza di Salvatore e Bice è diventata eccessiva e lei non ne può più. Per arginare il problema, starà a sentire i saggi consigli di Guido che, proprio come suo opposto, cercherà di portarla alla serenità.