WindTre fa all-in per Natale: smartphone gratis e 200GB. Come ottenerli

A Natale siamo tutti più buoni, compreso WindTre che ha deciso di fare regali ai suoi stessi clienti: offerta imperdibile

La storica compagnia telefonica ha dovuto, per forza di cose, adattarsi all’idea di avere a che fare con competitor molto determinati. Proprio per questo, ha deciso di mettere sul mercato offerte stracciate per i clienti

Questo Natale c’è un’offerta pazza da parte di una delle storiche compagnie telefoniche: WindTre Di Più FULL 5G Christmas Pack. La tariffa era già parte del pacchetto di offerte dedicate ai nuovi clienti ma soltanto nelle scorse settimane è stata aggiornata e resa ancora più allettante per tutti coloro che desiderano cambiare operatore. L’attivazione può essere richiesta da chiunque provenga da una compagnia differente da quella interessata.

I nuovi clienti possono scegliere di attivare una nuova linea o di trasferire il numero da qualunque operatore. Il gestore consente di acquistare la SIM direttamente online così da ritirarla presso uno dei suoi punti vendita. A rendere l’offerta particolarmente interessante non è soltanto la quantità abbondante di Giga proposta. Gli utenti che richiedono la WindTre Di Più FULL 5G hanno anche la possibilità di ricevere uno smartphone 5G completamente gratis.

WindTre Di Più FULL 5G Christmas Pack, come richiedere l’offerta e cosa comprende

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G Christmas Pack è davvero conveniente per tutti coloro che decidono di diventare clienti. In particolare, prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri, 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Tutto questo sarà disponibile a soli 14,99 euro al mese e include anche uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G completamente gratis.

Gli utenti, infatti, non dovranno saldare spese aggiuntive per lo smartphone né andranno incontro ad alcuna rata mensile extra. Il dispositivo sarà offerto gratuitamente dal gestore che consente comunque di optare per altri smartphone. Il listino propone varie alternativa ma per ognuna è previsto un costo differente da abbinare a quello dell’offerta. Tutto è consultabile presso gli store WindTre facilmente reperibili attraverso la funzione del sito stesso.