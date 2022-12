Record su Instagram per Leo Messi per I like alla foto: la seconda in classifica vi stupirà

È quasi passata una settimana da quando Leo Messi ha alzato la Coppa del Mondo con i suoi compagni dell’Argentina ed è già record

Dopo Maradona, è stato il nuovo capitano dell’Argentina a riportare la Coppa del Mondo nel Sud America e in un mondo così social sono fioccati milioni di like su Instagram. Prima del numero 10, a detenere il record c’era un’altra… cosa!

Un sorriso di gusto, l’orgoglio di aver portato i suoi ragazzi sul tetto del mondo, da capitano, ed averlo fatto solo dopo Maradona perché prima di lui nessun altro c’era riuscito: lo scatto catturato e poi condiviso su Instagram da Leo Messi ha raccolto una quantità di like e commenti incredibile. Dopo tutto quanto ha vinto la stella del PSG, adesso guadagna un nuovo record: quello del post di Instagram con più like al mondo.

“CAMPIONI DEL MONDO!!!!!!! L’ho sognato così tante volte, lo desideravo tanto che ancora non ci riesco, non riesco a crederci. Grazie mille alla mia famiglia, a tutti quelli che mi sostengono e anche a tutti quelli che hanno creduto in noi. Dimostriamo ancora una volta che gli argentini quando combattono insieme e uniti sono capaci di ottenere ciò che ci prefiggiamo. Il merito è di questo gruppo, che è al di sopra delle individualità, è la forza di tutti che combattono per lo stesso sogno che era anche quello di tutti gli argentini… Ce l’abbiamo fatta!!! FORZA ARGENTINA CAZZO!!!!! 🙌🏻🙌🏻 Ci vediamo molto presto”. Questo il messaggio del capitano che accompagna il post su Instagram da 68 milioni di like.

Leo Messi sfonda ogni record social, prima di lui… un uovo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Egg Gang 🌎 (@world_record_egg)

Fino al 2019, il record di post con più like di Instagram era di Kylie Jenner con 18 milioni di like, fin quando la foto di un uovo ha raggiunto oltre 56 milioni di like. La foto è entrata anche nei primati per essere la foto con più like di Instagram e lo è stata per ben 3 anni quando, a spodestare, è stato Re Leo Messi.

Da quando si è diffusa la notizia della foto con più like, quella dell’uovo è tornata all’attacco. Sembrerebbe che la maggior parte dei nuovi utenti a premere sul cuore siano proprio francesi.