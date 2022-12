MasterChef Italia, uno dei concorrenti viene da Uomini e Donne: dentro grazie a Cannavacciuolo

Da Uomini e Donne a MasterChef Italia con Antonino che gli pone il grembiule: è un nuovo concorrente del programma TV

All’epoca del dating show aveva puntato una tronista molto tosta cui tener testa, adesso si è buttato su un programma culinario tra i più amati tra gli italiani. Chi si ricorda di lui nello studio del dating show di Canale 5?

I fornelli di Master Chef hanno riaperto. Il programma TV culinario è alla sua 12° edizione, in Italia, ed ha appena finito di formare la sua classe. Proprio ieri, giovedì 22 dicembre, è andata in onda la seconda puntata delle selezioni in cui sono stati fatti fuori o messi dentro anche coloro che, nella prima puntata, erano usciti dallo studio con un punto interrogativo. Quella di quest’anno si prospetta proprio una bella edizione vista e considerata la mescolanza di personalità che sono state portate in classe.

Chi riuscirà ad arrivare fino alla fine? Giorgio Lucarelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, si sa, sono molo severi e arrivare fino all’ultima puntata vorrebbe dire tanto. Tantissime sfide attendono i 20 concorrenti che sono riusciti ad entrare nella nuova classe di Master Chef, ma tra loro, purtroppo, non è riuscito a passare l’ex corteggiatore.

Uomini e Donne incontra Master Chef Italia: chi è Gennaro D’Angelo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gennaro D’Angelo (@gennaro_dangelo_1)

Gennaro D’Angelo, vecchio volto di Uomini e Donne, è arrivato negli studi di MasterChef ottenendo il sì di Antonino Cannavacciuolo, ma senza convincere appieno Bruno Barbieri. Proprio per questa ragione, Gennaro ha avuto il grembiule scuro, che non è stato trasformato in quello bianco perché non è riuscito a convincere appieno la giuria di chef. Tuttavia, questa non è affatto la prima esperienza in TV per l’aspirante Master Chef che è stato già visto nello studio del dating show.

Gennaro è stato il corteggiatore, per un brevissimo periodo di tempo, la tronista Valentina Dallari. Ad oggi invece, è felicemente fidanzato con una “ex collega” anche lei volto della trasmissione. Si tratta di Noemi Ceccacci, la non scelta di Marco Fantini. Marco aveva scelto infatti Beatrice Valli con cui ad oggi ha messo su una splendida famiglia. Inoltre, Noemi, per un breve periodo aveva corteggiato anche il tronista Fabio Colloricchio.