Instagram down, il social più amato presenta ancora disservizi: cos’è successo

Cosa sta succedendo negli ultimi giorni ad Instagram? Quotidianamente si registrano dei down che vanno subito in tendenza su Twitter

Non è la prima volta che le applicazione della Facebook & Inc. godono di particolari disservizi che lasciano i tanti utenti senza poter usufruirne. Negli ultimi giorni, però, sono aumentati: ma qual è il motivo?

Finalmente festività natalizie, finalmente un po’ di tempo in più da dedicare alla famiglia, agli amici ed in generale agli affetti, non prima di aver fatto un giro di ricognizione sui social. Peccato che Instagram non sia particolarmente di aiuto in questo, perché sta facendo innervosire tantissimi utenti che, proprio in concomitanza con le festività natalizie, stanno riscontrando non pochi problemi nell’utilizzo del social.

Questo periodo abbastanza intasato sembrerebbe riguardare anche alcuni colossi, i quali stanno mostrando delle vulnerabilità non di poco conto. Dopo la questione chi ha visto diverse banche avere problemi con le proprie piattaforme, ecco che anche un colosso assoluto del mondo dei social è crollato durante gli scorsi giorni. Si tratta di Instagram, il mondo dei post e delle stories che ha fatto registrare alcuni avvenimenti davvero anomali.

Instagram Down, disagi tra gli utenti: cosa sta succedendo?

Secondo quanto riportato ultimi giorni, soprattuto grazie alle segnalazioni che arrivano da Twitter, sembrerebbe ci siano state diverse difficoltà per quanto riguarda Instagram. Le tante segnalazioni hanno evidenziato, da differenti parti d’Italia, difficoltà nella fluida fruizione del social: difficoltà nel mandare e ricevere messaggi, visualizzare o postare storie e così via. Stando ai dati raccolti, sembrerebbe che la giornata di martedì sia stata particolarmente concitata sotto questo punto di vista.

Non è tutto, perché in molti hanno registrato anche anomalie riguardanti lo smartphone stesso. Più frequente è stato il blocco dello schermo improvviso durante lo scorrimento dei post sul feed. C’è chi ha avuto problemi anche nella versione desktop dell’applicazione, in particolare sull’aggiornamento del feed: sembrerebbe, infatti, che ci fossero sempre gli stessi vecchi post. Al momento, non si registra nessuna anomalia, ma non è escluso che il sovraffollamento sull’applicazione possa portare a piccoli disservizi nei prossimi giorni.