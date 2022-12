Il paradiso delle signore anticipazioni, super spoiler: colpo di scena Vittorio

In queste ore escono fuori le prime anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Incredibile colpo di scena: cosa succede a Vittorio.

Il Paradiso delle Signore è una delle serie televisive Rai più amate dal pubblico di casa. In rete sono spuntati fuori anche le anticipazioni di quanto accadrà nelle prossime puntate: grande colpo di scena per Vittorio.

I Mondiali di calcio del 2022 hanno interrotto a più riprese la narrazione de Il Paradiso delle Signore. Infatti la soap opera Rai non è andata in onda per più di due settimane e dunque andrà in onda ininterrottamente per le Feste natalizie. Adesso però i telespettatori sono pronti a gustarsi i nuovi episodi e stando alle anticipazioni ci sarà un arrivo destinato a portare scompiglio, problemi e forse gravi rischi. Infatti i telespettatori vedranno l’arrivo di Tancredi di Sant’Erasmo a Milano.

Il personaggio, cinico e maschilista marito di Matilde, ha il volto di Flavio Parenti. Proprio l’attore nel corso di un’intervista a DiPiùTv ha svelato cosa succederà nelle prossime puntate tra Vittorio e Tancredi. Infatti sul settimanale si legge: “Ci saranno grossi scontri, un antagonismo gigantesco. Tancredi cercherà di arginare subito l’attrazione di Matilde per lui, sarà pronto a tutto pur di liberarsi del rivale“. C’è quindi il rischio che Vittorio e Matilde siano stati colti in flagrante proprio da Tancredi.

Il Paradiso delle Signore, Vittorio e Matilde colti in flagrante: le anticipazioni

Flavio Parenti in queste ore ha quindi rilasciato una lunga intervista in cui ha spiegato che il suo personaggio, conservatore e di idee e principi molto arcaici e vecchio, arriverà a Milano per riprendersi ciò che considera suo, cioè Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Infatti per lui sarà impensabile il fatto che la moglie sia di un altro. Dunque, nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore Tancredi coglierà in flagranza Vittorio e Matilde. In merito a questa curiosità l’attore è stato chiaro durante l’intervista.

Infatti sul settimanale si può leggere: “Non personalmente ma farà in modo di coglierli in flagrante, insomma avrà la conferma che qualcosa c’è o c’è stato tra di loro“. Infine sulle domande riguardanti Martina ed i possibili problemi con la legge, l’attore ha risposto: “No perché è un uomo d’altri tempi, per lui i panni sporchi si lavano in casa. Inoltre la ama e non vuole metterla in quelle condizioni. Se lo facesse il loro rapporto finirebbe e sarebbe una ferita mortale per lui“. Sono quindi tantissimi i colpi di scena in arrivo con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore.