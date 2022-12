“È successa una disgrazia a mio figlio”, ex naufraga dell’Isola dei Famosi in lacrime sui social

Una vera e propria disgrazia, così l’ha descritta su Instagram l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che è tornata a parlare

Oltre un mese di silenzio che ha fatto preoccupare, e non poco, i tanti follower sui social che può contare l’ex naufraga. Purtroppo, come prevedibile, le notizie al rientro non sono affatto confortanti ed hanno scatenato una gara di solidarietà

Un’assenza prolungata ed ingiustificata, di sue notizie non se ne avevano più ed i follower hanno cominciato a preoccuparsi: che fine ha fatto Paola Caruso? Ad oltre un mese di distanza dalla sua ultima apparizione pubblica -sui social o in TV- è stata la ex Bonas di Avanti Un Altro ad uscire allo scoperto ed essere sincera con i suoi fan che hanno richiesto a gran voce delle spiegazioni. La preoccupazione, in effetti, è stata tanta, soprattuto visto e considerato che l’ex naufraga è sempre stata una persona molto social.

Giusta preoccupazione perché, quanto poi rivelato su Instagram dalla stessa Paola Caruso, ha fatto aprire gli occhi a tanti follower che sono riusciti a capire il motivo della sua assenza prolungata. Non c’è niente al mondo che è più caro di un figlio, per un genitore, e quando questo ha dei problemi, il resto non esiste.

Paola Caruso e l’allontanamento dai social: cos’è successo al piccolo Michele?

Paola Caruso poche ore fa è tornata a parlare su Instagram a cuore aperto con i suoi follower ed è stata molto sincera nel rivelare il motivo della sua assenza: “Ho deciso di fare questa storia a distanza di un mese. Molti mi chiedono dove sono andata, che fine ho fatto, non sto più pubblicando, non sto più facendo attività sui miei social per una ragione molto importante. Eravamo a Sharm, con mio figlio, e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza, per una disgrazia successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapie e faremo molta terapia per tanto tempo”.

L’ex Bonas di Avanti un Altro ha chiosato: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto perché sono sparita. E ho voluto fare una story in modo da dirlo a tutti. Per favore, è un periodo molto delicato per me e mio figlio però non me la sento di dire di più, anche perché ci sono delle azioni in corso. Quando me la sentirò di dire di più lo farò anche perché sono successe delle cose gravissime”.