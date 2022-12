Uomini e Donne, Maria De Filippi chiude l’anno col botto | Il merito è tutto di Gemma

L’anno di Uomini e Donne si chiude col botto. Gran parte del merito è proprio di Gemma Galgani: le ultime sulla dama torinese.

Uomini e Donne è alle battute finale e nonostante ciò non smette di stupire i telespettatori. La chiusura sarà con i fuochi d’artificio grazie proprio a Gemma Galgani: cosa ha combinato la protagonista del Trono Over.

La protagonista dell’ultima puntata di Uomini e Donne è certamente Gemma Galgani. Il dating show è in procinto di abbracciare la pausa natalizia e tornerà sul piccolo schermo a gennaio del 2023 dopo le festività. Nonostante ciò la trasmissione continuerà a registrare nuovi episodi, che però verranno mandati in onda più in là. Intanto, la dama torinese torna a conquistare la scena, grazie all’arrivo nel parterre di un nuovo cavaliere di nome Alessandro. L’uomo ha raccontato di lavorare nel campo della ristorazione.

Inoltre sempre Alessandro ha rivelato di star cercando una donna che possa stargli sempre accanto, dedicandogli molto tempo. A Maria de Filippi non è sfuggito lo sguardo attentissimo di Gemma. Così la Galgani ha ammesso di aver notato da subito la presenza del Cavaliere. La dama torinese, sebbene l’uomo sia molto più giovane di lei, come sempre non si tira indietro e appare particolarmente interessata. Scopriamo quindi cosa succede tra i due durante la registrazione.

Uomini e Donne, Gemma Galgani protagonista: punta il nuovo cavaliere

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani non ha nascosto la volontà di voler conoscere Alessandro. Tutti però sono convinti che il cavaliere sia intenzionato a conoscere una dama più giovane. Invece, l’uomo si dichiara entusiasta di ricevere questi complimenti da parte della Galgani e non esclude nulla. Di seguito quando gli viene detto che la dama torinese è davvero pronta a lasciargli il suo numero, il cavaliere non appare per nulla turbato.

Nel frattempo però ad ostacolare la dama ci penserà il passo in avanti fatto da Paola, che dichiarerà di aver ballato già al centro dello studio con Alessandro. L’uomo è riuscito, durante il ballo, a catturare la sua attenzione e anticipa che gli lascerà il numero. A questo punto, Gemma e Silvia credono inizialmente che sia meglio per Alessandro conoscere solo Paola, per evitare liti e fraintendimenti. Quest’ultima quindi apparirà soddisfatta di intraprendere questa nuova conoscenza approfondita. L’interesse di Alessandro verso il numero di Gemma però scatena il caos in studio, specialmente tra il pubblico.