Pensioni: come cambiano gli importi a partire da gennaio 2023

Ulteriori novità sono previste per gli over 75 che percepiscono la pensione minima. Per il 2023 il trattamento sarà di 600 euro.

La prima pensione del 2023 sta per arrivare. Da gennaio sono in programma alcune novità sui trattamenti, che saranno rivalutati in base all’inflazione.

Pensioni: quando arriverà il primo assegno del 2023

Il primo cambiamento riguarda la data dell’arrivo della pensione. Quest’anno infatti, il primo gennaio è festivo e domenicale, dunque verrà erogata a partire dal 2 gennaio. Questo vale sia per chi la riceve sul conto corrente sia per chi va a ritirarla in Posta.

Chi riceve la pensione sul conto corrente, vedrà accreditato il suo importo nel primo giorno disponibile, cioè il 3.

Chi va a ritirarla alle Poste invece, dovrà rispettare l’usuale calendario in base alla prima lettera del cognome. Dalla A alla B il 2 gennaio, dalla C alla D il 3, dalla E alla K il 4, dalla L alla O il 5, dalla P alla R il 7 (solo di mattina perché è sabato) e dalla S alla Z il 9 gennaio.

Pensioni: l’adeguamento in base all’inflazione

La manovra di bilancio è intervenuta sull’adeguamento delle pensioni in base all’inflazione già per il 2023. Il nuovo meccanismo, come riporta Il Sole 24 ore, prenderà il posto di quello attuale che è basato su tre fasce.

Le fasce saranno 6. Nel caso di pensioni fino a 4 volte il minimo (2.100 euro lordi mensili) è confermato l’adeguamento pieno del 100% all’inflazione, fissato al 7,3%.

Nel caso delle pensioni fino a 5 volte il minimo (2.635 euro lordi) la rivalutazione sarà dell’85% contro l’80 previsto in precedenza.

Per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo (fino a 3.150 euro lordi) ci sarà una rivalutazione del 53%. Quelle tra 6 e 8 volte il minimo (fino a 4.200 euro) l’adeguamento è al 47%. Tra le 8 e le 10 volte il minimo, cioè fino a 5.250 euro lordi) si scende al 37%. Infine quelle oltre 10 volte il minimo la rivalutazione è del 32%.

Ulteriori novità sono previste per gli over 75 che percepiscono la pensione minima. Per il 2023 il trattamento sarà di 600 euro.