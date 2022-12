Offerta DAZN, riattivare il contratto conviene: la proposta è sempre più ricca

Il 4 gennaio si avvicina e con esso anche la ripresa della Serie A. Un’attesa che sta finendo per i tifosi ma anche per chi di calcio vive, come le tv commerciali. Una su tutte, DAZN che da più di un mese sta trasmettendo quasi solo repliche.

Ecco perché diversi abbonati della tv in streaming hanno sfruttato la possibilità di congelare il loro abbonamento, in modo da riattivarlo ad inizio gennaio alle stesse condizioni senza nessuna variazione nel prezzo. Torneranno quasi tutti, non c’è dubbio, anche perché già alla ripresa del campionato ci sarà Inter-Napoli che stuzzica tutti.

Ma DAZN ha deciso di giocare in anticipo inviando una mail ai suoi utenti facendo una proposta alla quale è difficile dire di no. Il patto è quello di riattivare l’abbonamento senza aspettare l’ultimo momento, quindi entro il 1° gennaio 2023, perché sarà molta conveniente per molti motivi. Quello più importante è legato alle novità che ci stanno aspettando.

“A partire da gennaio – si legge – l’offerta di DAZN si arricchirà di nuove competizioni da vivere live, documentari e produzioni originali sui tuoi sport preferiti. Avrai anche più flessibilità per portare gli sport che ami sempre con te. Riattiva il tuo abbonamento entro il 01/01/2023 e avrai più contenuti, flessibilità e vantaggi alle stesse condizioni”.

Offerta DAZN, riattivare il contratto conviene: tutte le novità da gennaio 2023

Ma quali sono le nuove competizioni di cui si parla? Il merito è soprattutto dell’acquisizione da parte di DAZN dei contenuti di Eleven Sports che finirà nel calderone. Questo significa anzitutto il basket con la Serie A UnipolSai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup. Ma anche un numero maggiore di partite di calcio, con una selezione di partite della Serie C e il meglio del calcio femminile europeo.

Tutto questo si aggiunge all’esclusiva della Serie A TIM, tutta la Serie BKT e la Liga, Europa League e il meglio della Conference League. Ma anche la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il grande tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica.

Non è tutto, perché sempre da gennaio c’è un’altra novità clamorosa che attende tutti gli abbonati, perché aumentano le possibilità di contatto. Con il piano DAZN Standard si potranno associare all’account 6 dispositivi, utilizzandone 2 in contemporanea. solo se entrambi connessi alla rete internet della tua abitazione. Invece con il piano DAZN Plus fino ad un massimo di 7 dispositivi e, se connessi alle reti domestiche se ne potranno utilizzarne contemporaneamente 2 per ciascuna rete domestica.