Possiedi proprio tu questa moneta da 2 euro? Vale una fortuna e ti cambia la vita

Gli esperti della numismatica sono alla ricerca di questa moneta da 2 euro che vale una fortuna e potrebbe cambiarvi la vita: quali sono.

Sono diverse le monete da due euro presenti in giro che potrebbero cambiarvi la vita. Infatti se posseggono difetti o sono celebrative e dalla tiratura limitata possono cambiarvi la vita: quali sono.

Spesso ci capita di avere a casa delle monete da 2 euro in casa che in realtà valgono molto di più. Ad affermarlo è il Moneterare.it che, consultando alcuni esperti del settore ha potuto individuare le monete commemorative attualmente più preziose nel Vecchio Continente. Tra quelle più preziose, infatti, troviamo anche una moneta del Principato di Monaco in cui si omaggia l’attrice Grace Kelly.

Queste monete in questione hanno un valore che può variare dai 15 agli oltre duemila euro. Per questo motivo spesso bisognerebbe controllare le monete che abbiamo in tasca, che potrebbero valere un tesoretto inaspettato. Inoltre le più prestigiose potrebbero essere legate ad eventi speciali. Il Flooxer Now ha quindi chiesto di individuare quelle più preziose, chiedendo le caratteristiche che le contraddistinguono.

Monete da 2 euro rare: queste valgono una fortuna

Spesso nelle monete da 2 euro possiamo notare come una facciata sia uguale per tutta l’Unione Europea e l’altra sia differente da paese a paese. Proprio quest’ultima faccia interessa i collezionisti di tutto il mondo e per gli esperti della numismatica. Stando ad alcune ricerche, in Europa transitano 4 varianti riconducibili alle monete euro a cui vanno aggiunti alcuni dei pezzi commemorativi.

Ad esempio la moneta che San Marino ha fatto coniare nel 2004 dopo aver aderito all’Euro ha un valore che oscilla dai 130 ai 200 euro. Mentre il gettone coniato dal Vaticano nel 2005 per celebrare la giornata della Gioventù può valere fino a 300 euro. Poi ci sono alcuni errori clamorosi, che però possono fruttare più del valore della moneta stessa. Infatti nel 2009 la Spagna ha coniato 100mila monete con un errore nel disegno delle stelle europee ed oggi queste monete valgono 20 euro ciascuna.

Nel 2007 la Slovenia ha coniato 40mila monete da 2 euro per celebrare i 50 anni dei trattati di Roma ed ogni gettone vale 50 euro. Mentre nel 2011, per festeggiare le elezioni, Malta ha coniato delle monete speciali che oggi valgono tra i 15 ed i 25 euro. La più preziosa, però, è la moneta coniata dal Principato di Monaco per celebrare Grace Kelly. Infatti del gettone in onore dell’attrice ci sono solo 2000 esemplari ed hanno un valore che oscilla dai 2000 ai 2500 euro.