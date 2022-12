Mara Venier, scatta l’allarme rosso: il messaggio fa impazzire tutti i fan. Brutte notizie in vista, ci saranno sicuramente conseguenze

Non si tira mai indietro di fronte a nulla, ma questa volta forse Mara Venier dovrà fare un passo indietro. Perché poco prima di Natale è arrivato un regalo imprevisto e indesiderato che rischia di far cambiare tutti i suoi programmi, a cominciare da quelli televisivi.

La signora della tv italiana infatti ha il Covid e per farlo sapere a tutti ha scelto un modo originale. Questa mattina ha inviato un messaggio a Fiorello mentre lo showman era in diretta con Viva Rai 2, in modo che facesse da tramite tra lei e il pubblico.

Gli ha fatto sapere che in quel momento lo stava seguendo, ma c’era anche un motivo in più per contattarlo: “Amore mio, anche io ti guardo e mi tiri su il morale. Me so’ beccata il Covid”. Ovviamente Fiorello lo ha letto in diretta quasi senza rendersene conto (e infatti si è scusato) e così la notizia ha fatto in fretta il giro del web oltre che del pubblico.

Una positività che arriva a meno di tre settimane da quella del marito, Nicola Carraro, che si era ammalato per fortuna in modo lieve mentre stava a Santo Domingo dove passa gran parte dell’anno. Il produttore cinematografico da poco ha fatto rientro a Roma e adesso si è ammalata la moglie, anche se non necessariamente i due eventi sono collegati. Almeno però questa volta possono farsi compagnia e non sostenersi a vicenda da lontano.

Mara Venier, scatta l’allarme rosso: ecco quello che succederà a Domenica In

La positività di Mara Venier al Covid arriva a pochi giorni dalla nuova diretta di Domenica In, perché la Rai ha previsto due puntate per Natale e Capodanno dagli studi romani del programma. Ora scatta l’allarme rosso, perché i tempi per una soluzione diversa sono strettissimi.

L’Adnkronos ha spiegato che in effetti la popolare conduttrice Rai è stata colpita “da sintomatologia abbastanza importante” e quindi non necessariamente sarà in condizione di rimettersi per domenica. Lei però proprio attraverso l’agenzia stampa ha fatto sapere che spera in qualche modo di farcela e salutare il suo pubblico.

Una soluzione praticabile è quella di collegarsi da casa, come aveva fatto Carlo Conti (ricoverato anche una settimana in ospedale) per Tale e Quale Show. Al momento però tutto tace anche da parte della Rai e quindi saranno decisivi i prossimi giorni.