GF Vip 7, sale la temperatura: perde la pazienza e gli rifila un calcio (VIDEO)

Sale la temperatura all’interno del GF Vip 7. Infatti una delle concorrenti ha perso la pazienza ed ha rifilato un calcio: il video social.

Il Grande Fratello Vip 7 sta entrando nel vivo e sono sempre di più le dinamiche interessanti. In queste ore è salita ancora di più la tensione tra i concorrenti, dovuta specialmente da una new entry: cos’è successo.

Nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip i telespettatori hanno visto entrare all’interno della casa più spiata d’Italia una figura assolutamente inedita, mai vista in nessuna delle edizioni del reality show di Canale 5. Per cercare in qualche modo di risolvere il grave problema del disordine e della sporcizia, la produzione ha fatto entrare all’interno della casa una figura come tata Carla.

Stiamo parlando della prima donne delle pulizie della storia del GF Vip e servirà proprio ad aiutare i concorrenti a mettere un po’ in ordine tutto quel macello, visto e considerato che in questa edizione in particolare i vipponi sembrano essere particolarmente disordinati. In diverse occasioni Tata Carla ha anche chiesto un aiuto nelle sue faccende. Sono state in pochi però a rispondere al suo appello e in molti hanno fatto finta di nulla. Proprio a causa dei comportamenti dei concorrenti è salita la tensione nella casa.

GF Vip 7, Tata Carla sferra un calcio: il video è virale

L’atteggiamento e la maleducazione dei gieffini sono riuscite a far arrabbiare Tata Carla. Infatti l’inedita donna delle pulizie, improvvisamente, ha iniziato ad urlare di punto in bianco nei confronti dei presenti, resisi protagonisti dell’ennesimo sgarbo nei suoi confronti. Alcuni vipponi, ad un certo punto, hanno iniziato a mettersi ai fornelli in cucina insieme a Tata Carla per preparare il pranzo. La loro quiete però è stata disturbata da Luca Onestini, Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi, che hanno iniziato a stuzzicarla assaggiando in anticipo alcuni dei piatti già preparati.

Tata Carla ha quindi iniziato ad urlare ed ha esclamato: “Ma porca tr…. Adesso fuori, Fuori! Un po’ scherzo, ma adesso sono veramente incaz…., ma tanto. Fate i letti, pulite il bagno, andate altrove” – ha poi continuato – “Ragazzi, andate a declamare da un’altra parte. Qui c’è un piano di lavoro con gente che lavora. Adesso basta, ho perso la pazienza“. In pochi si aspettavano questa reazione tanto che in casa si è sollevato un generale “No“. Così Tata Carlo ha deciso di rifilare un calcio nel sedere ad Edoardo Tavassi.