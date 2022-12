Christian De Sica, l’annuncio dolcissimo e l’ombra del padre: “Sono bravissimo con loro”

Christian De Sica ha fatto un annuncio dolcissimo in occasione della promozione del nuovo film natalizio di cui è protagonista, “Natale a tutti i costi”: allo stesso tempo, però, ha rievocato quasi senza accorgersene la figura del padre Vittorio.

Il Covid sembra aver cambiato definitivamente l’abitudine degli italiani di andare al cinema. Nel 2022, infatti, Sky riporta che ben il 60% degli abitanti del Belpaese non ha messo un piede nelle sale cinematografiche. Questo ha portato ad un calo degli incassi del 71% ed un calo delle presenze del 73% rispetto al triennio 2017-2019.

Di conseguenza, anche i cinepanettoni si sono adattati, sbarcando sulle piattaforme di distribuzione di contenuti in streaming. Il debutto di Diego Abbatantuono su Amazon Prime Video sembrerebbe non essere stato molto fortunato. Al contrario, il film che vede protagonista Christian De Sica e Angela Finocchiaro su Netflix avrebbe convinto tutti.

Christian De Sica, l’annuncio dolcissimo: c’entra la figlia

Christian De Sica interpreta il ruolo del papà in “Natale a tutti i costi“, il remake della pellicola francese “Mes trés chers enfants“. De Sica e la Finocchiaro, dopo aver visto i figli crescere e lentamente scomparire nelle ricorrenze familiari, si inventeranno di aver ricevuto un’eredità da ben 6 milioni di euro. Inizialmente il trucco funzionerà: i figli torneranno.

Nella famiglia di Christian De Sica le cose vanno in maniera molto diversa. L’attore era anche sbottato su Instagram, all’improvviso, ricordando che neanche le malelingue sono riuscite a dividerlo dalla moglie e dai figli. Fra meno di tre mesi ci sarà un evento molto importante per lui: diventerà per la prima volta “un nonnetto“.

Christian De Sica, l’ombra del padre: “Ho fatto insieme a loro tutto quello che non ho potuto fare con mio padre”

Christian De Sica ha dunque rivelato di essere stato molto presente con i suoi figli. Ha inoltre aggiunto: “Io amo i bambini, sono bravissimo con loro. Lo sono stato anche con Brando e Maria Rosa: ho fatto insieme a loro tutto quello che non ho potuto fare con mio padre Vittorio quando ero piccolo“. Ad inizio 2023 nascerà una bambina, di nome Bianca.

Diventare nonno fa un certo effetto a Christian, che in una precedente intervista aveva anche ricordato come il padre fosse molto severo, ma che non gli avesse mai fatto pesare la sua popolarità. Aveva più vite, più mogli e più figli. Un giorno ricevette una telefonata, e dall’altra parte una voce femminile gli disse: “Sono tua sorella!“.

Ecco il messaggio con cui Maria Rosa De Sica ed il compagno Francesco hanno annunciato la gravidanza a ottobre: “Finalmente siamo in tre“.