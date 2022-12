Avanti un altro, tragedia sfiorata per l’ex protagonista? “Non mi sento di dire nulla” – VIDEO

L’ex protagonista di “Avanti un altro!” sembrerebbe aver sfiorato la tragedia durante un momento di vacanza insieme alla sua famiglia. Ecco cosa è successo e le sue prime parole dopo un mese di totale assenza dalla Tv e dai social.

Non è la prima volta che l’ex protagonista di “Avanti un altro!” fa preoccupare i suoi ammiratori. Barbara D’Urso l’aveva selezionata per l’edizione 2022 de “La pupa ed il secchione show“, dopo averla conosciuta nel salotto di “Live – Non è la D’Urso” nelle vesti di opinionista. L’inizio della trasmissione, però, è stato piuttosto travagliato per lei.

All’improvviso, Paola Caruso si era mostrata sdraiata su una barella. Sembrava inoltre essere nel corridoio di un pronto soccorso. Ha dunque spiegato, respirando con molta fatica, che nell’albergo in cui soggiornava il cast de “La pupa ed il secchione show” c’era la moquette. Lei era allergica, ma aveva cercato di “resistere” pur di partecipare.

Avanti un altro, tragedia sfiorata per l’ex protagonista

Sembrerebbe dunque che all’improvviso l’ex Bonas di Avanti un altro abbia avuto una crisi respiratoria, e sia quindi finita al pronto soccorso. Ha comunque avuto l’opportunità di partecipare a “La pupa ed il secchione show”, anche se forse alcune litigate con Mila Suarez hanno rovinato il suo percorso, portandola alla squalifica.

Adesso che Mediaset ha deciso di accantonare le trasmissioni di gossip per concentrarsi di più sull’infotainment, Paola Caruso è un po’ sparita dal piccolo schermo. Non ha però mancato di dire la sua riguardo la presentazione di Sophie Codegoni come sua erede nel ruolo di Bonas ad “Avanti un altro!”. Secondo lei, bisogna essere molto orgogliosi del ruolo.

“Ci sono delle azioni in corso”: la vicenda è finita in tribunale?

Pochi giorni prima di Natale, Paola Caruso è ricomparsa sui social. L’ultima apparizione risale alle vacanze a Sharm-El-Sheik a metà novembre. Insieme a lei c’erano il compagno ed il figlio, Michelino, nato dalla precedente relazione con Francesco Caserta. La trasferta è stata interrotta bruscamente, e sono tornati tutti in Italia.

Secondo quanto racconta Paola Caurso, sembrerebbe che a Sharm-El-Sheik sia successo qualcosa a suo figlio. La voce rotta e gli occhi lucidi fanno pensare che si sia davvero sfiorata la tragedia. Suo figlio adesso è in terapia, e continuerà a fare molta terapia. L’ex Bonas accenna anche ad “azioni in corso“, che sembrano essere proprio azioni legali.

Ecco il video in cui Paola Caruso, l’ex protagonista di “Avanti un altro!”, accenna ad una tragedia sfiorata durante le vacanze a Sharm-El-Sheik, in Egitto: