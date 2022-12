Uomini e Donne, una delle coppie più amate si dice addio: amore finito

Colpo di scena per tutti gli amanti di Uomini e Donne. Infatti in queste ore una delle coppie più amate si è detta addio: di chi si tratta.

Uomini e Donne ogni anno appassiona milioni di telespettatori, affascinati dalle dinamiche del dating show. I più affezionati al programma dovranno dire addio ad una delle coppie più amate: tra loro due è finita.

In molti ricorderanno Sonny e Sara, storica coppia uscita da Uomini e Donne, che purtroppo non stanno più insieme. Da tempo c’erano insistenti voci di crisi sui due, ma adesso è arrivata la conferma. Solo ora è arrivata la conferma ufficiale da parte dell’ex tronista cresciuta a Roma ma di origini indiane. La relazione quindi è giunta al capolinea dopo due anni d’amore, infatti la scelta avvenne proprio nel 2020. In queste ore Sara Shaimi ha annunciato la separazione da Sonny Di Meo con una storia su Instagram.

Al suo interno si legge: “Volevo tranquillizzare quelli che si sentono in dovere di fare segnalazioni che la mia storia è terminata. Pertanto sono una donna libera di spaziare nella totale libertà“. L’ex stella di Uomini e Donne ha preferito non svelare i motivi che hanno portato alla rottura con il suo ex corteggiatore. Nonostante ciò la separazione arriva un po’ a sorpresa visto che i due non hanno mai nascosto di avere grandi progetti insieme. A quanto pare però la crisi sembra essere stata pesante tanto da arrivare alla rottura.

Uomini e Donne, finisce la storia tra Sonny e Sara: il post su Instagram

Sara ha quindi reso ufficiale la sua separazione da Sonny ufficiale. Nonostante ciò i due continuano a seguirsi sui social. Tra l’altro non è la prima volta che Sara e Sonny si mollano. Infatti già nel 2021, a un anno dalla scelta a Uomini e Donne, i due si erano allontanati a causa di alcuni litigi e incomprensioni che avevano rovinato la magia iniziale del loro legame. A far crollare il tutto ci sarebbe stata la gelosia eccessiva di Sonny Di Meo.

I suoi continui spostamenti dovuti al lavoro e la lontananza, lei a Roma e lui a Milano, non avevano aiutato. Dopo un mese di pausa di riflessione l’assistente di volo 31enne, nonostante abbia dato una seconda chance allo store manager la storia alla fine si è conclusa lo stesso. Le troppe incompatibilità hanno quindi portato alla fine di una delle coppie più amate di Uomini e Donne.