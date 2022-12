“Terza e quarta presenza femminile a Sanremo”, Amadeus esce allo scoperto

Sanremo è in onda tra non molto tempo e Amadeus, fin qui, ha annunciato solo due delle quattro figure femminili che lo accompagneranno

La kermesse musicale è alle porte e il direttore artistico, dopo aver annunciato tutti i cantanti in gara, deve definire quelli che saranno gli ospiti e le co-conduttrici. Una scelta ardua per il conduttore Rai che ha parlato chiaramente in un’intervista.

Oggi a R101 nel corso del programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Facciamo finta che, è stato ospite Amadeus che ha parlato inevitabilmente di Sanremo per cui mancano, ormai, meno di due mesi: “I giovani devono guardare il festival, i giovani sono i grandi fruitori della musica. Se il pubblico giovane segue una trasmissione, di conseguenza anche i genitori e i nonni seguono quella trasmissione, questo lo vedo sui miei figli. Ho una figlia di 25 anni e uno di 14, sono due mondi che si nutrono di musica. Il piccolo mi fa sentire tutto il rap, l’hip hop immaginabile e la grande ascolta altra musica e per me è fondamentale”.

Se Amadeus guardava Sanremo da ragazzino? Maurizio Costanzo ha avuto questa curiosità cui il diretto interessato, con sincerità, ha ammesso: “Seguivo sempre Sanremo, mi è sempre piaciuto perché ero curioso, ho sempre amato la musica. I miei ricordi di Sanremo risalgono ai primi anni Ottanta, il Sanremo di Cecchetto, il bacio di Benigni. Anche perché in quegli anni ho cominciato a fare per la radio le prime interviste a Sanremo, andavo a fare le interviste ai cantanti negli alberghi, ho intervistato Ranieri l’anno di Perdere l’amore, da lì ho cominciato a seguirlo bene”.

Sanremo, a chi ha pensato Amadeus dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnini?

Amadeus ha annunciato la presenza di Chiara Ferragni prima, per due sere, quella di apertura e quella di chiusura, e poi quella di Francesca Fagnini che sarà co-conduttrice per una sera. Restano, tuttavia, altre serate da co-condurre e chi accompagnerà il direttore artistico?

Ai microfoni di R101, Amadeus ha svelato un importante dettaglio: “In realtà è un lavoro che accade di volta in volta, io mi lascio guidare un po’ dalle sensazioni: Francesca Fagnani quando l’ho annunciata l’avevo pensata in realtà tre giorni prima, l’ho chiamata subito, l’ho invitata all’istante. Sono quelle cose che a volte mi vengono in mente per una sensazione. Ho un’idea di una prossima presenza femminile importante, ma ne stiamo parlando in questi giorni, e per assurdo la quarta ancora non ce l’ho in mente, ma accadrà”.