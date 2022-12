Sanremo, ricovero d’urgenza per una delle artiste più apprezzate: come sta ora

Increbile notizia per tutti gli amanti di Sanremo. Infatti in queste ore una delle artiste più apprezzate di Sanremo è stata ricoverata: come sta.

Con l’anno nuovo sono tantissimi i telespettatori italiani ad aspettare il Festival di Sanremo. Una delle sue protagoniste in queste ore è stata ricoverata d’urgenza: di chi si tratta e come sta ora.

Tutti i fan di Sanremo hanno potuto notare la sua assenza sui social ed adesso è spuntato fuori anche il motivo. Infatti stiamo parlando di Bianca Atzei che ha fatto preoccupare i suoi numerosi follower, visto che solitamente ogni giorno pubblica foto e video della sua vita quotidiana. Dopo diverse chiacchiere ed illazioni è spuntato fuori il vero motivo della sua assenza. A spegnere tutte le voci a riguardo ci ha pensato il compagno.

Infatti l’uomo ha svelato sul social fotografico che purtroppo la nota cantante è stata colpita da una brutta polmonite. Infatti sui social i fan hanno letto: “In tanti ci avete scritto come mai Bianca è sparita da qualche giorno sui social. Purtroppo ha avuto problemi di salute oltre una polmonite in atto“. Le parole hanno gettato nel panico i tantissimi fan, che da anni seguono con grande passione la cantante, che tra l’altro a breve diventerà anche mamma.

Sanremo, paura per Bianca Atzei: colpita da una brutta polmonite

A rivelare i dettagli sui problemi di salute di Bianca Atzei ci ha pensato il compagno Stefano Corti. Infatti l’ex iena ha tenuto a tranquillizzare tutti i fan sullo stato di salute della popolare cantante, che è stata recentemente ospite a Verissimo da Silvia Toffanin proprio per parlare della sua gravidanza. Corti quindi sui social ha scritto: “Fortunatamente è in ripresa, ma è ancora ricoverata“. Così sono tantissimi i fan che sono accorsi a dare un bocca a lupo alla Atzei.

Stefano Corti ha poi concluso il suo lungo sfogo su instagram ringraziando sentitamente tutto lo staff medico che si sta prendendo cura della sua compagna Bianca Atzei. Infatti l’ex volto de Le Iene ha scritto sui social che la compagna è nelle mani dei medeci dell’ospedale Menegalli. Infine sempre Corti si è augurato che la compagna possa tornare presto a casa dopo aver ricevuto tutte le cure del caso.