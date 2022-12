Sanremo, l’ex vincitrice rimanda i concerti: “Vertigini per ventiquattro ore” – VIDEO

L’ex vincitrice di Sanremo, che è anche un’icona della musica italiana, rimanda all’improvviso i concerti per un grave disturbo. Questo è successo a pochi giorni dall’esibizione, perchè si è sentita male. Ecco il suo racconto.

Il 2022 non è stato un anno molto fortunato per la cantante, che si è trovata in più occasioni costretta a dover rivedere le date delle sue esibizioni. Nel corso dell’estate c’era stato un crollo del palco. Una parte della copertura sarebbe caduta durante la pausa pranzo, quando gli operai non c’erano. Ci sarebbero stati però due feriti non gravi.

Dopo la brutta esperienza di Bassano Del Grappa, sembrerebbe che l’anno non si stia per chiudere nel migliore dei modi per Elisa. La cantante, infatti, si sta esibendo nei teatri con la serie di appuntamenti “Elisa – An intimate night“. Il 21 ed il 22 avrebbe dovuto fare tappa a Firenze, ma all’ultimo ha dovuto comunicare che tutto è stato rimandato.

Sanremo, l’ex vincitrice rimanda i concerti: ecco perchè

In un video pubblicato fra le Storie del suo account Instagram, Elisa ha spiegato perchè nei giorni prima di Natale non sarà disponibile per nessuna esibizione. All’improvviso si trovata ad avere delle vertigini molto forti. Non riusciva neanche a muoversi, perchè altrimenti la perdita di equilibrio l’avrebbe fatta cadere subito a terra.

La cantante ha dunque trascorso in questo modo circa ventiquattro ore, dove di fatto sarebbe rimasta immobilizzata. Nel frattempo, ha fatto alcune indagini mediche per capire cosa le stesse succedendo. Il responso è stato che aveva la vertigine parossistica posizionale. Sembrerebbe che sia virale e conosca altre persone che ne hanno sofferto.

“Qual è il colmo per Elisa? Prendere la labirintite”: la presa in giro

La canalolitasi o vertigine parossistica posizionale è una delle cause più comuni per cui si hanno le vertigini. È un’alterazione dell’organo dell’equilibrio, posizionato all’interno dell’orecchio. Elisa ha spiegato che, inizialmente, si era temuto che avesse la labirintite. Si è dunque presa in giro: “Vi immaginate? Io con la labirintite?”

Elisa, con il volto molto tirato e stanco, oltre che un po’ pallido, è scoppiata a ridere per un attimo, mostrando di apprezzare il black humour. L’ex vincitrice di Sanremo ha avuto fra i suoi primi successi il brano Labirinth, cantato interamente in lingua inglese. Subito dopo è tornata seria ed ha spiegato che dal 28 dicembre sarà a Roma e riprenderà tutti i concerti.

Ecco il video in cui Elisa spiega cosa le sta succedendo: