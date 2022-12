Milleproroghe, proroga di un anno per le ricette mediche via mail o sms

Attendiamo, adesso ulteriori misure per liberare i medici convenzionati del servizio sanitario nazionale da gravosi carichi burocratici a partire dalla possibilità di ridurre le file di attesa negli studi, con un'autocertificazione dei primi tre giorni di malattia, specie per quelle patologie non obiettabili", dice Pina Onotri, segretaria generale del Sindacato Medici Generali.

Nell’ultimo Cdm presieduto dal vicepremier Matteo Salvini, si è discusso della proroga di 12 mesi dell’uso della prescrizione elettronica, una misura attuata durante l’emergenza Covid.

Arriva il via libera alle ricette via mail o sms per un altro anno. La misura dovrebbe essere contenuta nel decreto Milleproroghe dopo aver ascoltato gli appelli delle associazioni di categoria e dei sindacati che chiedevano di non cancellare la norma.

Medici Generali: “Attendiamo norme per ridurre le file di attesa negli studi”

“Siamo contenti che il governo abbia colto la nostra sollecitazione prorogando di n anno la possibilità di ricevere le ricette mediche via mail o sms. Attendiamo, adesso ulteriori misure per liberare i medici convenzionati del servizio sanitario nazionale da gravosi carichi burocratici a partire dalla possibilità di ridurre le file di attesa negli studi, con un’autocertificazione dei primi tre giorni di malattia, specie per quelle patologie non obiettabili”, dice Pina Onotri, segretaria generale del Sindacato Medici Generali.

Anche l’Ordine dei Medici è soddisfatto. Il presidente della Fnomceo Filippo Anelli sostiene che “in questo modo si permette al medico di gestire il rapporto con l’assistito con meno burocrazia e liberando tempo per la relazione di cura. Serve però rendere la misura strutturale”.