“È una mazzata terribile”, Mara Venier non migliora: cos’ha?

Sono un po’ di giorni che Mara Venier parla con i suoi stessi follower di non star attraversando il miglior periodo in fatto di salute

Di certo non un periodo roseo per la conduttrice di Rai Uno che proprio sotto le feste sta vivendo qualche sbalzo di salute, seppure in compagnia del suo amato marito. Lei stessa ha confessato ai suoi follower di cosa si tratta

È da un po’ di giorni che la conduttrice di Rai Uno non è proprio in forma. Mara Venier ama condividere la sua quotidianità con le tante persone che la seguono e da quando, poco a poco, ha imparato come utilizzare Instagram per comunicare con i suoi fan non fa altro che aggiornarli su quello che fa durante le sue giornate: la famiglia ed il lavoro sono i punti cardine della sua vita, nonché l’amore che mette nella cucina.

A letto, con tanto di fazzoletto alla mano per soffiarsi il naso, Mara Venier non ha nascosto di aver passato una giornata difficile per via dell’influenza e di essere particolarmente annoiata. Si tratta, senza dubbio, di un malanno di stagione che ha costretto la conduttrice di Domenica In al riposo totale. Nonostante ciò non si è abbattuta e ha continuato a tenere aggiornati i suoi fans su Instagram Stories, mostrando come sta trascorrendo questi giorni di convalescenza: a riposo mentre guarda la televisione.

Mara Venier super raffreddata parla con i suoi follower

Durante le scorse ore, Mara Venier ha rivelato: “Non va bene, non è covid ma è una mazzata terribile ragazzi… che pa**e”. Soltanto più tardi, per fortuna, è arrivato Nicola Carraro ad abbracciarla: “Nicola! Finalmente sei tornato amore mio!”. Com’è noto il produttore cinematografico vive a Santo Domingo, ma ha deciso di fare ritorno in città per poter passare le festività natalizie in compagnia della sua famiglia.

L’amore che lega i due coniugi è evidentemente spropositato, stanno sempre insieme e lo fanno in maniera calorosa. La conduttrice è molto legata a suo marito ed ai suoi affetti familiari in generale, a cui dedica sempre deliziose ricette culinarie.