Davide Donadei al GF Vip e Chiara Rabbi ritrova l’amore: lui è un ex allievo di Amici

Davide Donadei è entrato al GF Vip non senza polemiche, visto il suo comportamento nei confronti di Chiara Rabbi che sembra aver voltato pagina

Quella che sembrava essere una perfetta storia d’amore è terminata in solo un anno e mezzo dopo essersi scelti ad Uomini e Donne. Rumor vedono la rottura della relazione nella volontà da parte di lui di fare il GF Vip.

Soltanto quest’estate -quella che è sembrata essere una stagione catastrofica per le coppie- Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati. È stato lui, in primis, a raccontare quanto accaduto su Instagram: “Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia, ma sarò io. Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto. Ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola: io e Chiara non stiamo più insieme. Continuate a volerci bene”.

Soltanto successivamente, la Rabbi ha deciso di dire la sua verità: “Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate! Adesso improvvisamente sono un mostro. No non lo sono, non lo sono mai stata, non sono proprio quella che mi descrivete. Non so perché tanta gente s’inventa e mette bocca in cose mai successe. Grazie al cielo le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi vogliono bene, mi stimano e mi rispettano. Grazie a Dio sto a posto così. Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui”.

Chiara Rabbi si rifà una vita insieme a… Deddy di Amici di Maria De Filippi!

Davide Donadei e Chiara Rabbi hanno deciso, giustamente, di rifarsi una vita. Da un lato il gieffino sta vivendo la sua esperienza tra le mura di Cinecittà, dall’altro c’è chi invece si gode la vita milanese. A raccogliere l’indiscrezione è il settimanale Chi che sembrerebbe aver beccato il cantante di Amici, Deddy, e Chiara Rabbi insieme per le vie dello shopping milanese.

Una strana coppia, se ci si pensa, ma chissà che entrambi non possano trovare la serenità che cercano.