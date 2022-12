Charlene di Monaco, l’ultima indiscrezione è sconvolgente: prova schiacciante

Un’ultima sconvolgente indiscrezione ruota intorno a Charlene di Monaco. Infatti ci sarebbero delle prove schiaccianti: cosa sta succedendo.

Non finiscono mai i rumors intorno a Charlene di Monaco e le vicende che caratterizzano il Principato. Infatti adesso tutti avrebbero delle prove schiaccianti a riguardo: cosa sta succedendo alla Principessa.

Un’altra incredibile indiscrezione è pronta a sconvolgere il Principato. Infatti Charlene di Monaco sarebbe incinta del terzo figlio. Le ultime apparizioni pubbliche della Principessa in occasione delle Feste di Natale hanno convinto in molti che sia di nuovo in dolce attesa, al punto che la Principessa non sia più in grado di nascondere delle forme sospette. Inoltre da più di qualche mese si vocifera di una gravidanza a Palazzo. Sarebbero quindi diverse le prove raccolte per avvalorare questa tesi.

Per lei ci sarebbe quindi la seconda dolce attesa ma del terzo figlio, perché lei e Alberto hanno avuto due gemelli, Jacques e Gabriella. Ad insistere su questa voce ci ha pensato il magazine Ok! che ha riportato gli indizi che ormai non lascerebbero più dubbi. Infatti sono state analizzate le sue ultime uscite della Principessa per le Feste di Natale ad iniziare dall’evento dell’inaugurazione del villaggio di Natale a Montecarlo in cui Charlene è apparsa con Alberto ed i piccoli Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco, l’ultima indiscrezione: è incinta

Il magazine Ok! ha quindi analizzato le ultime uscite di Charlene di Monaco. La principessa infatti sarebbe stata vista con un cappotto a cappa, blu elettrico, molto ampio e dunque strategico per mimetizzare eventuali forme sospette. Ma a far sospettare della presunta gravidanza ci sarebbe stato un gesto inaspettato di Charlene, ossia quello di proteggersi la pancia incrociandovi sopra le mani, quasi a proteggerla oltre che a coprirla.

Secondo gli esperti di linguaggio del corpo questo gesto è chiaro e confermerebbe la dolce attesa. Infatti tra questi troviamo anche esempi famosi come Kate Middleton e Meghan Markle. Ancora prima, a sorpresa, la Principessa si è mostrata particolarmente affettuosa nei confronti di suo marito e Alberto ha ricambiato in modo molto palese, baciando dolcemente la moglie, il tutto sotto lo sguardo soddisfatto della sorella Stephanie. Insomma gli esperti di gossip adesso attendono solo la conferma di una gravidanza che potrebbe esaltare il Palazzo monegasco.