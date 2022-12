Ballando con le Stelle 2022, c’è già il nome del vincitore: nessuno l’avrebbe mai detto

C’è già il nome del vincitore di Ballando con le Stelle 2022, ma non è quello che probabilmente una buona fetta del pubblico si aspettava. Ecco tutti i dettagli.

Iva Zanicchi è stata la protagonista indiscussa di questa stagione di Ballando con le Stelle 2022. Milly Carlucci l’aveva scelta proprio per attirare una fascia di pubblico più matura, e l’artista non ha mancato di stupire con i suoi miglioramenti nel ballo, oltre alle sue tradizionali barzellette. A sorpresa, l’Aquila di Ligonchio è arrivata in finale.

Iva Zanicchi ha ammesso di sperare di poter vincere questa edizione, e lo stesso si augura anche Rosanna Banfi. È arrivata nel talent-show di Rai 1 come la figlia di Lino Banfi, ed è stata capace in poco tempo di conquistare l’affetto del pubblico. Come lei stessa ha sottolineato, non si è voluta risparmiare, ballando anche scalza.

Ballando con le Stelle 2022, ecco il nome del vincitore

Il popolo del web, se potesse, molto probabilmente indicherebbe subito come nome del vincitore di Ballando con le Stelle Gabriel Garko. Nel suo caso, non sono solo le esibizioni a far sognare, ma anche la grinta mostrata nel voler continuare ad esibirsi nonostante due infortuni: la partecipazione all’ultima puntata sarà soggetta al parere medico.

Dopo Garko, il nome che più spesso viene nominato sul web come vincitore di Ballando con le Stelle 2022 è quello di Alessandro Egger con la sua maestra di Ballo Tove Villfor. La loro esibizione in Romeo e Giulietta è piaciuta moltissimo. A Oggi è un altro giorno hanno però spiegato di non essersi baciati per davvero durante l’esibizione.

La deejay di origine francese spiazza tutti: perchè può vincere

A guardare i pronostici forniti dalla SNAI, gran parte del pubblico di Ballando con le Stelle avrà una grossa sorpresa. Vedendo le quote assegnate dalla piattaforma italiana di scommesse, si scopre che il nome del vincitore non è nè Gabriel Garko, nè Alessandro Egger. La vip che avrebbe più possibilità di vincere sarebbe Ema Stokholma.

La quota di Ema Stokholma è infatti 1.65. Dopo di lei, troviamo Egger con 4.50: questo significa che la sua vittoria è improbabile. Altrettanto difficile viene considerata la vittoria di Gabriel Garko, quotato a 5.50. La Zanicchi e la Banfi sono quotate addirittura a 33.00, mentre Alex Di Giorgio e Luisella Costamagna hanno rispettivamente 6.50 e 7.00.

Ecco l’ultima esibizione di Ema Stokholma con il suo maestro di danza Angelo Madonia: è il suo il più probabile nome del vincitore di Ballando con le Stelle 2022: