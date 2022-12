“Ti sei beccata Antonino e non De Martino”, che stoccata ad Oriana! Il web esplode – VIDEO

Una battle rap finita decisamente male, quello che doveva essere un gioco è arrivato sul web ed ha fatto il giro

Oriana Marzoli e la sua breve avventura con Antonino Spinalbese resterà nella storia del GF Vip per l’ammontare di cose che ne sono succedute. A mettere altra carne sul fuoco è uno dei vipponi durante la ‘Battle rap’

Come al solito, al centro c’è Luca Onestini che ha fomentato una “battle rap” tra Oriana Marzoli e Daniele Del Moro. I due si sono sfidati a suon di sfottò, l’uno contro l’altro, divertendosi e raccogliendo sempre più spettatori tra i loro coinquilini. Dopo settimane di dissapori, i due si sono ritrovati con molto divertimento a sferrarsi colpi inarrestabili, ma in grande amicizia e complicità.

LA BASTARD BATTLE TRA ORIANA E DANIELE VI PREGO QUESTI DUE MI FANNO CREPARE DAL RIDERE #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/8SxJ0dRqcn — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 20, 2022

Immediatamente la loro sfida è finita sui social diventando virale proprio per l’ilarità scaturita dentro e fuori la casa. Un momento sereno, divertente e di spensieratezza che si sono regalati all’interno delle mura di Cinecittà.

Daniele Del Moro, il colpo finale ad Oriana: che mazzata!

Daniele: “Se ti sei beccata Antonino e non De Martino, non è colpa mia” Oriana: “Amore perché ancora non mi ha conosciuta eh, bebe tesoro” QUESTI DUE SONO LA MIA VITA 😭😭#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/rv1eR0zJ6K — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 20, 2022

Durante la sfida, Daniele Del Moro ha avuto una brillante idea che non ha detto subito per non ferire altri coinvolti nella frase. Alla fine si è convinto e ha detto ad Oriana, in relazione alla sua avventura con Spinalbese: “Se ti sei beccata Antonino e non De Martino, non è colpa mia”. La frase ha creato una pazzesca ilarità all’interno della casa, se non un po’ di imbarazzo per Alberto De Pisis che si è quasi nascosto.

A rincarare la dose, Daniele Del Moro ha chiesto a Luca Onestini che teneva il conto dei punti: “Questa quanti punti vale?”. Chissà come la prenderà Spinalbese quando scoprirà della battle rap tra Oriana e Daniele finita in questo modo.