Tommaso Zorzi in vacanza insieme ad Aurora Ramazzotti col nuovo fidanzato? L’indiscrezione bomba

Tommaso Zorzi è tornato in piazza dopo l’addio al ballerino Stanzani: è già pronto a presentare la nuova fiamma in vacanza?

All’influencer e conduttore milanese divertirsi non è mai dispiaciuto e non comincerà adesso. Adesso al suo fianco c’è un altro uomo che potrebbe diventare a tutti gli effetti il suo nuovo fidanzato dopo l’addio a Stanzani

È ormai da tempo che la storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è giunta al termine, senza che mai nessuno dei due ufficializzasse alcunché, ma con l’evidenza del fatto, visto e considerato che non si mostrano più uniti, ma anzi, in compagnia di altri. A cominciare è stato proprio l’influencer milanese beccato in discoteca in un bacio passionale con un ragazzo, poi mano nella mano con un altro e adesso spunta un nuovo nome.

Tommaso Stanzani, invece, è molto più riservato. Soltanto un’indiscrezione sul suo conto, poi smentita da lui stesso, che non lasciava spazio a troppi dubbi. Per quanto riguarda il conduttore milanese, però, ha trovato la sua strada mano nella mano con un ragazzo che è pronto a portare in vacanza con Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Tommaso Zorzi, chi è il nuovo ragazzo che gli fa battere il cuore

Stando a quanto rivelato da The Pipol Gossip, i due hanno trascorso già un po’ di tempo insieme provando a stare lontano dagli occhi indiscreti, prima a Cortina e poi ad Amsterdam. L’intenzione è di proseguire questo viaggio dell’amore stando in compagnia della coppia di presto genitori Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: “Subito dopo Natale raggiungerà i suoi amici Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sulla neve. Farà il candelabro o sarà in dolce compagnia di Edoardo? Inoltre per non far trasparire la notizia Zorzi ed Edoardo Marchiorello non si seguono su Instagram e tengono un profilo bassissimo”.

Al momento, Tommaso Zorzi non ha fatto parola su quanto è stato scritto circa la sua nuova frequentazione. Non resta altro che capire se questo Edoardo sia l’uomo che davvero fa battere il cuore all’influencer milanese o si godrà una vacanza tranquilla insieme ai suoi amici sulla neve.