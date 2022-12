“Poraccio, è morto” incredibile gaffe in diretta dell’ex gieffina: risponde il diretto interessato

Che gaffe in diretta! Come ogni cosa social che si rispetti, anche questa è diventata virale in men che non si dica

Emilio Fede saprebbe perfettamente rispondere a quanto fatto in diretta su Instagram da un’ex gieffina che è stata per anni in giro per le TV italiane. Le sue parole sono diventate immediatamente virali sul web

Una gaffe incredibile che resta nella storia di Instagram. Durante una diretta sul suo profilo personale, Antonella Mosetti ha parlato del Colonnello Mario Giuliacci e sul suo conto ha detto: “Ah sì, certo. Lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio, è morto adesso credo. Era vecchio”. Tra lo scalpore generale di coloro che stavano assistendo alla live che non sapevano della morte del Colonnello -perché morto non è- è arrivato un commento molto particolare.

È stato lo stesso Colonnello a rispondere ad Antonella Mosetti su Instagram: “Ma come morto? Sono io che scrivo” ed ha allegato tante emoji delle corna, in segno di superstizione. Una gaffe che ha gettato nell’ilarità il web intero soprattutto per la risposta live da parte del Colonnello che nessuno poteva aspettarsi arrivasse.

Colonnello Giuliacci risponde live a Antonella Mosetti: “Ma che morto?”

Diretta della Mosetti.

Tra i commenti scrive Giuliacci (il meteorologo) per salutarla. “Ah si certo lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio è morto adesso credo, era vecchio.” Il colonnello risponde. pic.twitter.com/TTZGRWnPGD — Andrea (@enyalis85) December 17, 2022

I fatti risalgono a sabato 17 dicembre quando la Mosetti in diretta su Instagram è inciampata in uno scivolone non indifferente prontamente raccolto da un utente di Twitter che ha pubblicato tutto. Come fa notare un altro utente: “Ma perché mai poi il buon Giuliacci si ritrova a seguire una diretta della Mosetti?”. Questa gaffe apre ad una serie di domande che hanno tanto divertito il web.

“Questa volta le previsioni le hanno fatte a lui”, “Antonella Gufetti”, “Che bellissima figura di merda! Lui intendo… ora tutti sanno che guarda le dirette della Mosetti. Dev’essere imbarazzante” e tanti commenti che hanno divertito il mondo del web a tal punto da averla fatta diventare un meme.