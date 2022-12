Milly Carlucci, clamoroso annuncio sul futuro: sta per cambiare tutto. Decisioni importanti per la conduttrice Rai, pubblico stupito

Manca ancora una puntata, quella più importante perché servirà per incoronare i vincitori. Venerdì 23 dicembre conosceremo la coppia regina di Ballando con le Stelle 2022 e tutto il cast potrà tirare il fiato. Tutti, tranne una, perché Milly Carlucci comincerà a pensare al suo prossimo impegno, con un annuncio clamoroso.

La conduttrice abruzzese ha ottenuto numeri importanti, nonostante la concorrenza di Tu sì que vales prima e dei Mondiali di calcio poi che hanno stravolto i programmi. Ora una piccola pausa, ma in primavera tornerà in prima serata su Rai 1 con Il Cantante Mascherato, arrivato alla sua quarta edizione.

E visto che la formula vincente non si cambia, lo show rimarrà sempre uguale ma con due novità importantissime. La prima è rappresentata dal numero di puntate che dovrebbero aumentare, arrivano a otto se non nove serate. La seconda invece è legata alla formula del programma.

Come aveva anticipato Bubinoblog e come conferma ora Tv Sorrisi e Canzoni, Milly è pronta per proporre un cambio di programma. Arriverà infatti il “Mascherato per una notte”, un Vip ospite a sorpresa così come succede a Ballando con le Stelle. Un tocco di originalità, copiando però qualcosa che funziona già molto bene.

L’altra novità nell’edizione 2023 de Il Cantante Mascherato è rappresentata dalla giuria, Nonostante le voci di cambi in corsa che si sono susseguite nelle ultime settimane, dovrebbero essere confermati almeno tre dei giudici.

Torneranno infatti Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, ma ci sarà pure Caterina Balivo che sta portando avanti una esperienza non facile come conduttrice di Lingo, il game show di La7. Sembrava che potesse dare l’addio al suoi ruolo di giudice con Molly e invece secondo le ultime indiscrezioni tornerà anche lei.

L’unica faccia nuova quindi dovrebbe essere quella di Iva Zanicchi, reduce da Ballando con le Stelle, Come nella passata edizione, quando aveva portato con sé Arisa, Milly ci riprova con un volto amatissimo dal pubblico sicura di fare centro.

La prima edizione, a gennaio 2020, è stata vinta da Teo Mammucari con la maschera del Coniglio e la seconda, finita a febbraio 2021, da Red Canzian con la maschera del Pappagallo. L’ultimo trionfatore è stato Paolo Conticini, lo scorso aprile, con la maschera della Volpe. Questa volta toccherà ad una donna o ad un gruppo? Lo scopriremo dal 18 marzo 2023, giorno del debutto.