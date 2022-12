L’Isola dei Famosi, ex naufraga ricoverata per polmonite al nono mese: panico tra i fan

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è stata ricoverata per polmonite: ad aggravare la delicata situazione, la sua gravidanza arrivata ormai al nono mese. Ecco di chi si tratta e gli ultimi aggiornamenti condivisi dal compagno.

Era stata fidanzata con Max Biaggi per diverso tempo, e le era rimasta accanto anche durante un brutto incidente. Una volta che lo sportivo si era ripreso, aveva deciso di lasciarla. Per riprendersi dal duro colpo, decise di partire per l’Honduras e partecipare a L’isola dei Famosi nel 2018, dove in molti pensarono che avesse voltato pagina.

Bianca Atzei, infatti, si era mostrata molto vicina a Jonathan Kashanian. Entrambi, però, hanno negato che ci potesse essere qualcosa oltre la semplice amicizia. Dopo il gossip di una frequentazione con il figlio di Barbara D’Urso, Emanuele, finalmente la cantante ha voluto presentare ufficialmente al suo pubblico il nuovo amore.

Manca pochissimo alla nascita di Noa Alexander

Bianca Atzei ha deciso di costruire la sua famiglia insieme al giornalista de Le Iene Stefano Corti. Lui ha già un figlio avuto da una precedente relazione, e molto presto la coppia avrà il primogenito. Si sa già che sarà un maschio, ed il nome scelto è Noa Alexander. Durante la festa organizzata a fine novembre per il bambino, hanno anche espresso un desiderio.

Sia Bianca che Stefano, infatti, hanno scelto questa frase per festeggiare l’arrivo del loro bambino: “Faremo di tutto per renderti libero di scegliere e sognare“. La cantante si è mostrata spesso con il pancione su Instagram, anche se comunque non ha voluto smettere di lavorare. L’ultimo singolo musicale è uscito quest’estate e si chiama “Playa nera“.

L’ex de L’Isola dei Famosi ricoverata con la polmonite ed incinta

All’improvviso Bianca Atzei ha smesso di aggiornare i suoi account social. Poco dopo i suoi fan hanno iniziato a preoccuparsi: è dunque intervenuto Stefano Corti per spiegare cosa stava succedendo. L’ex protagonista de L’Isola dei Famosi 2018 era stata ricoverata in ospedale al nono mese di gravidanza per una polmonite.

Sembrerebbe che Bianca non abbia il Covid, ed il giornalista de Le Iene saltuariamente pubblica qualche aggiornamento sul suo profilo Instagram. A metà dicembre ha scritto: “Fortunatamente è in ripresa ma è ancora ricoverata. È nelle fantastiche mani dei medici del Mangiagalli (l’ospedale di Milano, ndr) e speriamo possa tornare presto a casa“.