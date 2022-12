GF Vip, decisione definitiva: vuole abbandonare la casa

La notte ha evidentemente portato consiglio perché uno dei concorrenti del GF Vip ha deciso di abbandonare la casa

Quella di ieri è stata una puntata molto intensa, poco prima di Natale e che ha portato diverse emozioni all’interno della casa di Cinecittà. Nella notte c’è chi ha maturato l’idea di andar via e trascorrere le festività tra i propri cari

Il GF Vip è cominciato solo tre mesi fa, ma ne avrà ancora per un po’, almeno fino ad aprile. Questo non farà troppo piacere ad alcuni vipponi che hanno mostrato la necessità di uscire dalla casa più spiata d’Italia in diverse occasioni. Tra questi c’è sicuramente Luca Salatino che spesso ha minacciato di abbandonare il reality show perché stanco. A capo di tutto ci sarebbe la mancanza della sua ragazza, Soraia, con cui è appena uscito dal dating show di Maria De Filippi.

Nuovamente, l’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato la sua insofferenza. Chiacchierando con Nikita Pelizon e Davide Donadei ha affermato: “Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio. Così mi peggioro l’immagine”. Con un occhio sempre rivolto a Soraia, ha aggiunto: “Forse era il momento sbagliato per questa avventura (…). Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e ciò che è seguito, poi la scelta. Finito il programma è arrivato subito il GF Vip. Poi arriviamo anche da anni di Covid e i mesi chiuso qui pesano. No, non ce la faccio più. Se resto peggioro la situazione”.

Luca Salatino lascia il GF Vip? L’insofferenza va avanti da mesi

A furia di gridare “Al lupo! Al lupo!” nessuno crede realmente che Luca Salatino possa realmente abbandonare la casa finché non saranno gli stessi telespettatori a metterlo fuori dalla casa. Tuttavia, molto insofferente, l’ex tronista ha ammesso: “Sono arrivato al punto che mi sono rotto il c***o. Ci vuole più coraggio a uscire che restare. Non mi interessa nemmeno quale sarà il pensiero della gente, se apprezzerà o criticherà. Sono me stesso e la mia decisione è questa”.

Con ogni probabilità, l’ex tronista approfitterà della proposta di Alfonso Signorini di proseguire il percorso fino ad aprile o abbandonare subito.