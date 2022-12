GF Vip 7, qualcuno sta provando a truccare il televoto? Cosa sta emergendo

Alcuni dati riguardo il televoto hanno insospettito il pubblico più attento del GF Vip 7: c’è qualcuno che ha provato a truccare il televoto? Ecco cosa starebbero facendo e perchè la procedura, alla fine, sembra essere molto semplice.

Il GF Vip ha alcune tradizioni che ormai si rinnovano di anno in anno. Non solo bisogna litigare per la spesa o per chi ha mangiato porzioni non sue, ma ormai si aspetta anche l’immancabile intrusione del topo nella casa. Anche per quanto riguarda la pulizia ogni anno sembra che si voglia raggiungere un traguardo sempre più basso.

Se ne deve essere accorto anche Alfonso Signorini, che ha inviato una tata per aiutare i vipponi a mantenere l’ordine e soprattutto l’igene condividendo un solo bagno ed una grande camera da letto. Secondo quanto rivela il blogger Amedeo Venza, la governante lavorerebbe per il conduttore del GF Vip nella casa di Cortina.

GF Vip, qualcuno sta provando a truccare il televoto?

C’è un’altra immancabile tradizione del GF Vip che ogni anno fa arrabbiare le schiere di fan che puntualmente si dividono in base al loro inquilino preferito. Sembrerebbe infatti che, pur di far superare il televoto al proprio beniamino, ci sarebbe una parte del pubblico disposta quasi a tutto. Ecco dunque che da un paio di anni si parla di “bot che votano“.

Durante il GF Vip 5 si era addirittura parlato di “bot brasiliani” per Dayane Mello, che è è andata parecchio avanti nel reality, anche se poi non è riuscita a lavorare in televisione come voleva lei. I misteriosi “bot brasiliani” sarebbero riemersi in occasione del GF Vip 6, dove parrebbe che abbiano favorito Soleil Sorge, amica di Dayane.

C’è una parte del pubblico che inoltra più di tre preferenze?

Utilizzare i bot che votano significa utilizzare degli applicativi software che partecipano al televoto come se fossero delle persone. Il problema è tornato a galla anche quest’anno, ma per Antonella Fiordelisi. Le percentuali di voti che riesce a raccogliere sono molto alte. Questo potrebbe voler dire che è molto amata, oppure che i fantomatici bot sono tornati.

Bisogna anche dire che, scandagliando i social network, si trova davvero un po’ di tutto. Sembrerebbe anche che ci sia chi crea nuovi account e-mail e social solo per poter inviare ulteriori preferenze al televoto. La domanda che si pone, però, è fondamentale: il gioco del GF Vip può rimanere comunque genuino anche se si prova a truccare il televoto?