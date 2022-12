Anticipazioni Uomini e Donne, rissa sfiorata in studio: Biagio Di Maro torna protagonista

La puntata di oggi di Uomini e Donne sarà principalmente dedicata ai colpi di scena del Trono Over: tutte le anticipazioni

A partire dalle 14:45, come di consueto, su Canale 5 avrà inizio una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi prima della sosta natalizia. Al centro dello studio finiranno due cavalieri riservando parecchi colpi di scena

Biagio Di Maro torna protagonista dello studio di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, il cavaliere avrà un ruolo centrale con Paola, dama che ha provato a corteggiare facendole arrivare in camerino dei fiori ed una bottiglia di spumante. Nonostante il romantico gesto, Paola gli ripeterà ancora una volta di non essere interessato a lui e il cavaliere dovrà incassare l’ennesimo scottante rifiuto.

Oltre al danno anche la beffa: la situazione in studio, porterà la sua ex frequentazione Silvia ad intervenire. Alla dama non deve ancora essere andata giù la loro separazione perché non si lascerà sfuggire l’occasione per mandare qualche frecciatina a Biagio Di Maro.

Anticipazioni Uomini e Donne, Armando Incarnato furioso: rissa sfiorata in studio

Il vero protagonista della puntata di oggi, martedì 20 dicembre, di Uomini e Donne è Armando Incarnato che si troverà al centro dello studio e lo infiammerà particolarmente. Scendendo nel dettaglio, stando alle anticipazioni, sembrerebbe che il cavaliere criticherà aspramente il suo rivale in amore fino a scaldare particolarmente i toni. Al centro dello studio si sfiorerà quasi la rissa, salvo poi tornare seduti e Armando Incarnato farà una vera e propria dichiarazione d’amore alla dama alla quale è interessato ammettendo di essere l’unica per cui prova qualcosa. La reazione di Antonella -che intanto prosegue la sua frequentazione con Luca- non si farà attendere.

Spazio anche per Cristina che accetterà di conoscere un nuovo cavaliere, ma subito dopo la presentazione metterà un punto dicendo che non può scattare l’attrazione fisica. In più, la dama ammetterà di essere ancora particolarmente interessata ad Armando Incarnato creando altro caos in studio.

Inevitabilmente, protagonisti saranno ancora una volta Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Gloria che con ogni probabilità apriranno la puntata di Uomini e Donne di oggi.