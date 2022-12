Amici 22, Lorella Cuccarini vuole eliminare Niveo? La strategia per il Serale

Lorella Cuccarini ha deciso di eliminare Niveo dal suo team di Amici? Ecco cosa avrebbe fatto la professoressa di Amici e quali potrebbero essere le conseguenze.

Nel serale di Amici 21 il team CuccaTodo era quello che era riuscito a portare più alunni nelle puntate finali, anche grazie alla simpatia ed affiatamento di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Anche per quest’anno, la professoressa ha fatto sapere ai suoi alunni di essere molto agguerrita per il Serale che inizierà non molto dopo le vacanze di Natale.

Non esiste ancora una data ufficiale riguardo il Serale di Amici 22, ma è molto probabile che il pubblico debba attendere fino a marzo. Lorella Cuccarini, però, ha spiegato: “Sto facendo delle riflessioni. Il serale non è vicinissimo, ma neanche lontano. Il mio impegno è portarci una squadra forte. A gennaio prenderemo una decisione“.

Amici, perchè Lorella Cuccarini vorrebbe eliminare Niveo

Dopo le parole di Lorella Cuccarini ci sarà soprattutto un alunno che, probabilmente, non trascorrerà le vacanze di Natale sereno. Niveo, infatti, è arrivato ultimo anche nell’ultima gara di canto della puntata di Amici trasmessa il 18 dicembre. La settimana precedente, quando Rudy Zerbi aveva chiesto la classifica generale di canto, Niveo era sempre l’ultimo.

Sembra dunque evidente che all’alunno di Lorella Cuccarini manchi qualcosa per convincere i professori e gli ospiti della trasmissione. Durante il day-time di Amici del 19 dicembre, i cantanti della scuola sono stati chiamati per visionare un video delle prove di una nuova cantante, che potrebbe entrare a far parte del team di Lorella Cuccarini.

Chi è la famosissima TikToker che la Cuccarini vorrebbe nel suo team

Sembrerebbe che la professoressa di canto abbia messo gli occhi su Valeria Mancini, che su TikTok è molto popolare come ValeryValleri. L’influencer pubblica brevi video dove spesso canta, e la sua voce non è passata inosservata. Lorella Cuccarini le ha dato circa venti giorni per lavorare insieme, poi prenderà una decisione su come procedere.

Nel caso in cui Valeria Mancini dovesse entrare a far parte del team di Lorella Cuccarini, qualche alunno dovrà lasciare la scuola. Fra Cricca, NDG, Angelina Mango e Niveo, sembra proprio che il cantante con il futuro più incerto sia quest’ultimo. Niveo ha commentato: “Molto brava la ragazza. Non ho paura, la sto prendendo come una delle tante sfide“.

Qui sotto il video con la reazione degli altri cantanti, che hanno visto le prove di Valeria Mancini con Lorella Cuccarini:

Prima lezione per Valeria con la prof Cuccarini e in casetta Niveo commenta così… #Amici22 pic.twitter.com/neDEtOa6ll — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 19, 2022

Ecco Valeria Mancini mentre si esibisce nella canzone di Adele “Love you in the dark“: