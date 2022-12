Uomini e Donne, Andrea Nicole torna spiacevolmente protagonista: presa di mira da transfobici

È stata la prima ed unica tronista transessuale, Andrea Nicole di Uomini e Donne è tornata spiacevolmente protagonista

Un grande messaggio da parte del dating show di Canale 5, provando a far aprire gli orizzonti al pubblico e dimostrando che l’amore ha tante sfumature. Tuttavia, una volta terminato il programma, l’ex tronista è vittima di insulti

Nei giorni scorsi, Andrea Nicole ha deciso di mostrare a tutti coloro che la seguono l’ammontare di insulti transfobici che riceve quotidianamente. Questa volta, a differenza delle altre, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di metterci la faccia perché stanca di quello che è costretta a leggere ogni giorno dall’ignoranza delle persone che non vanno oltre alla loro mentalità chiusa.

Andrea Nicole, infatti, ha deciso di rispondere agli insulti ricevuti: “Devo dire che i messaggi che ho pubblicato ieri, per quanto io non gli dia peso, li pubblico per far vedere come bisognerebbe rispondere a queste persone. Li pubblico più per consolazione verso il prossimo che verso me stessa, però diciamo che hanno aperto delle parentesi abbastanza interessanti e vorrei approfondire”.

Nel dettaglio, l’ex tronista spiega: “Punto primo: il messaggio in sé. Se tu apri il messaggio con la premessa ‘scusa non vorrei offenderti’ o ‘perdonami ma‘ o qualunque cosa di questo genere, vuol dire che tu sai già che il tuo è un messaggio potenzialmente offensivo per la persona che lo riceve. Nel momento in cui te ne rendi conto hai due scelte: o fai la persona per bene e non mandi questo messaggio o lo riformuli in modo che sia meno offensivo. Nessuno te l’ha chiesto e nessuno morirà senza il tuo messaggio in cui dici che ho i baffi, che poi appena li trovo ti faccio sapere”.

Andrea Nicole furiosa su Instagram affronta i commenti transfobici