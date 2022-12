Sonia Bruganelli assente per 4 puntate: al suo posto un’ex gieffina?

Sonia Bruganelli si assenterà per 4 puntate del GF Vip. Chi la sostituirà? L’anno scorso ci ha pensato Laura Freddi, e invece quest’anno?

Il primo nome fatto è stato quello di Adriana Volpe che ha immediatamente smentito la notizia, poi ne sono emersi altri due: entrambe hanno già fatto il GF Vip. Il sogno resta Soleil Sorge, è così irrealizzabile?

Non c’è GF Vip che tenga alle festività natalizie in famiglia e Sonia Bruganelli questo l’ha messo in chiaro dall’inizio tanto che Alfonso Signorini ha già il suo asso nella manica per poterla sostituire. L’opinionista sarà assente per 4 puntate di seguito ed è subito partita la ricerca disperata di un nome che potesse sostituirla. Immediatamente è emerso quello di Adriana Volpe che ha prontamente smentito la notizia, pertanto non tornerà nello studio del GF Vip, almeno non in quest’edizione.Tutto avrebbe fatto pensare a lei, sopratutto le recenti storie su Instagram in compagnia di Alex Belli e Alfonso Signorini a Cortina.

L’anno scorso a sopperire all’assenza di Sonia Bruganelli c’è stata Laura Freddi che non è escluso possa tornare a prendere il suo posto nelle quattro puntate che vedranno assente la sua collega.

Giulia Salemi o Elenoire Ferruzzi: i totonomi per sostituire Sonia Bruganelli

Trovare qualcuno in grado di sostituirei l’animo pepato e schietto di Sonia Bruganelli non è un gioco da ragazzi, eppure Alfonso Signorini l’asso nella manica ce l’ha già. Sul web si è pensato che, in realtà, il padrone di casa l’asso non ce l’ha nella manica, ma seduta nello studio con lui: sarebbe Giulia Salemi col temibile tablet a prendere il posto dell’attuale opinionista del programma di Canale 5. Altri rumor, invece, vedrebbero lo spirito sui generis di Elenoire Ferruzzi -altrettanto schietta quanto la Bruganelli- a fare da opinionista a quelli che fino a poco tempo fa sono stati i suoi compagni.

Diventa difficile pensare ad altri volti che possano occupare la poltrona per solo quattro puntante, ma sicuramente il nome di Alfonso Signorini non farà altro che stupire l’intero studio ed il pubblico da casa.