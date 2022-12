Sanremo, l’icona della musica ha rischiato di morire: “Febbre e visioni psichedeliche”

L’icona della musica di Sanremo ha rischiato di morire. Ecco l’incredibile racconto dell’artista che si è trovato all’improvviso ad avere febbre e visioni psichedeliche.

All’inizio del 2022 aveva condiviso un tenero messaggio con il suo pubblico su Instagram: “Che sia un anno per bene… Perchè gli ultimi due sono stati anni davvero tristi e crudeli, che ci hanno tolto il conforto di un abbraccio alle persone care, anni in cui abbiamo rischiato di veder spegnere i sogni dell’anima e smarrire il coraggio del nostro cuore“.

Red Canzian aveva esortato a non perdere l’entusiasmo nei confronti della possibilità di poter vivere ancora un nuovo giorno, sperando che sia migliore di quello appena finito. Purtroppo, l’anno appena finito ha portato una bruttissima esperienza al protagonista di Sanremo e bassista dei Pooh, che ha rischiato di morire.

L’icona di Sanremo ha sfidato la morte tante volte

Non bisogna dimenticare che Red Canzian, negli ultimi anni, ha dovuto attraversare diversi momenti molto difficili. Nel 2015 gli è scoppiata l’aorta. In un’intervista a Verissimo aveva spiegato: “Ho sentito un dolore che non puoi raccontare, un dolore troppo forte per sopravvivere. Un mio collaboratore che mi ha messo in taxi e mi ha portato all’ospedale“.

Il bassista dei Pooh espresse la sua riconoscenza per il medico che accettò di operarlo alle otto di sera. Nel 2018 spiegò a Storie Italiane di aver dovuto combattere anche contro la recidiva di un tumore al polmone che pensava di aver sconfitto definitivamente diversi anni prima. Chiese al medico di operarlo la mattina stessa, perchè poi aveva alcuni concerti.

“È stata sfi*a. Non riuscivo a stare in piedi”: il racconto di Red Canzian

La vita ha deciso di mettere ancora alla prova Red Canzian, e lui si è fatto trovare pronto. All’improvviso, mentre iniziavano le prove di Casanova Opera Pop, gli è entrata una scheggia nella mano. In questo modo, si è preso un’infezione da stafilococco aureo. In un’intervista a Il Corriere della Sera l’artista ha spiegato di essere finito subito a terra.

L’icona di Sanremo e della musica italiana ha spiegato di aver davvero rischiato di morire: “Avevo febbre e visioni psichedeliche“. Mentre si trovava in ospedale, vedeva dei fiori rossi scendere dalle pareti bianche. Sentiva parlare fra loro i medici, e si preoccupò di dover rimanere per sempre in quel letto. Per fortuna, Red Canzian è guarito, ma dovrà continuare a curarsi per almeno un altro anno e mezzo, anche per altri problemi di salute.

Ecco un breve video di presentazione di Casanova Opera Pop, lo spettacolo teatrale con le musiche di Red Canzian: