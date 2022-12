Harry e Meghan, la resa dei conti: sta per accadere dopo la serie su Netflix

La docu-serie su Netflix di Harry e Meghan è stata accolta con grande piacere dal pubblico, ma come al solito c’è stata una spaccatura

Un’indiscrezione proveniente dal Regno Unito fa sapere che sono stati gli stessi protagonisti a volere una resa dei conti. I due non sapevano cosa aspettarsi dalla Royal Family ed hanno deciso di fare il primo passo.

L’indiscrezione arriva direttamente dal Sunday Times, secondo cui Harry e Meghan vorrebbero affrontare i Reali, che non hanno mai confessato apertamente i problemi nei loro confronti, al punto da spingerli ad allontanarsi. In ballo c’è anche la questione dell’incoronazione di Re Carlo, che si vedrà il prossimo maggio, a cui entrambi dovrebbero partecipare. È questo il motivo del tempismo per cui prima di allora vorrebbero raggiungere una sorta di riconciliazione a Buckingham Palace, anche se continue indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, rivelano che William non avrebbe alcun desiderio di parlare con suo fratello.

Sembrerebbe che il gelo in casa Windsor è duro da rompere e la Famiglia Reale, adesso che la serie Netflix è finita, intende mantenere il massimo silenzio sulla vicenda per non alimentare ulteriori rumors.

Royal Family, in arrivo anche il libro del Principe Harry

Ma in arrivo c’è anche il libro di memorie di Harry, che potrebbe essere ancora più esplosivo della serie Netflix da record. Proprio su quest’ultima, i due duchi del Sussex si aspettavano una risposta diversa dalla stessa Royal Family che ha deciso di adottare la linea del silenzio per evitare di mettere ulteriore carne sul fuoco. Proprio questo silenzio non fa del bene ai due coniugi che hanno bisogno di sapere qual è la vera opinione della famiglia.

Il desiderio dei due è quello di ricevere delle scuse, seppure non ufficiali, ma che restino tra le mura di Buckingham Palace. Tutto lascia pensare, però, che William non è affatto propenso a rivolgere nessuna scusa, anzi, l’astio tra fratelli sembrerebbe accrescere secondo le indiscrezioni provenienti dal Regno Unito. La resa dei conti è arrivata o bisognerà aspettare oltre il 10 gennaio l’uscita del libro?