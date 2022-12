GF Vip, una delle protagoniste deve abbandonare la casa: due nuovi ingressi pronti

Questa sera ci sarà una nuova puntata scoppiettante al GF Vip con due nuovi ingressi pronti a portare un po’ di pepe prima di Natale

Una nomination eliminatoria che ha dato un ultimatum ed un evidente risultato. Come andrà a finire questa sera? La puntata sarà ricca di sorprese con sorprese, nuovi ingressi e tante dinamiche divertenti

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip per cui i telespettatori sono in grande attesa. Innanzitutto c’è una nuova nomination eliminatoria che vede protagonisti Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Patrizia Rossetti e Sarah Altobello. Per uno che esce, due ne entrano: dopo l’ingresso di Nicole Murgia e Davide Donadei, sarà il turno di altri due vipponi che Alfonso Signorini svelerà questa sera.

Ci saranno, poi, un sacco di scontri in diretta tra Attilio con Wilma Goich e Charlie Gnocchi dopo l’accesa discussione per le nomination di sabato. Torna in ballo la questione Antonino Spinalbese che avrà un’altra querelle con Oriana Marzoli, ma non solo: ce ne sarà anche per Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini. Ci sarà anche un tenero incontro: George Ciupilan incontrerà l’ex fidanzata, la tiktoker Samara Tramontana.

GF Vip, ecco chi sarà eliminato: deve abbandonare la casa

Oltre i due ingressi, nonché l’apparizione dell’ex fidanzata di George Ciupilan e i litigi vari, c’è l’attesissimo risultato della nomination. Sabato, infatti, sono stati nominati Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Patrizia Rossetti e Sarah Altobello. Sarà proprio questa sera che si chiuderà la data di scadenza del televoto cui sono stati chiamati tutti i telespettatori. Nel frattempo, come di consueto, grandefratello.forumfree.it ha aperto il sondaggio a tutti coloro che sono iscritti da cui è emerso un dato molto importante.

Su 1.143 partecipanti, infatti, il 27,38% ha votato Giaele De Donà che sembra essere salva da un’eventuale eliminazione. Poco più sotto -e da qui si evince che non è un televoto netto- col 19,51% c’è il desiderio di salvare Patrizia Rossetti. Scendendo ancora, Antonino Spinalbese ha raccolto il 17,76% delle preferenze, poco più giù Attilio Romita ne ha raccolte il 12,25%. Chi si trova a pari punti sono Charlie Gnocchi e Sarah Altobello che se la contenderanno fino alla fine.