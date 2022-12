Amici 22 e TikTok, Lorella Cuccarini insiste: la vuole assolutamente nella scuola

Lorella Cuccarini ha naso per i talenti e lo dimostra il fatto che l’anno scorso aveva Sissi, Alex e Aisha nella sua squadra: per Amici 22 ne ha puntata un’altra

Mamma chioccia sa sempre dove mettere mano e anche quest’anno ha puntato una giovane cantante per farle da guscio. Si tratta di una nota tiktoker che ha una voce pazzesca ed è molto amata dal pubblico.

Nell’ultima puntata di Amici 22, quella di domenica, a fare il suo ingresso in studio è stata una tiktoker. Per fare un passo indietro, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Raimondo Todaro hanno voluto mettere un po’ di pepe in quest’edizione del talent show di Maria De Filippi ricordando ai ragazzi che la loro permanenza lì può essere messa in discussione da un momento all’altro. Per farlo, hanno individuato tre talenti che si sono distinti ai continui casting che si svolgono e li hanno fatti esibire in studio.

Tra questi, è arrivata una giovane cantante proposta da Mamma Chioccia, si tratta di Valeria Mancini, una giovane tiktoker con una voce da paura che non ha mai avuto paura di mettere in mostra proprio sul suddetto social su cui esordisce con un simpatico: “È guera” ogni qualvolta si accinge a cantare.

Valeria Mancini ad Amici 22? Il sogno può diventare realtà

Quando Valeria Mancini è entrata in studio, da casa c’era un grande tifo per lei: tutti i suoi colleghi tiktoker, tra cui Mattia Stanga, Emma Dall’Ara, Edoardo Conti, Maicol Santocchi, Luigi Giaretti, Mario Russo, Davide Reinecke e tanti altri content creator del social. All’interno dello studio, invece, chi si è accorto di avere a che fare con una persona già conosciuta sul network è Ramon che ha visto dei suoi TikTok in passato.

Valeria Mancini, inoltre, ha lavorato anche con la deejay partenopea Deborah De Luca ed il suo talento è stato subito ben evidente ai suoi eventuali compagni del talent show, a giudicare dall’espressione di Angelina Mango che si è resa conto delle potenzialità e della possibilità di averla come diretta rivale. Lorella Cuccarini riuscirà a ricavare un banco per lei all’interno della scuola di Amici 22?