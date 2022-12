Amadeus lancia il primo ospite del Festival di Sanremo, il nome stupisce tutti. Ancora una grossa novità nel cast, ma è polemica

Poco alla volta il puzzle del Festival di Sanremo 2023 e anche se manca più di un mese e mezzo al via conosciamo il nome di un nuovo ospite. Amadeus aveva anticipato che all’Ariston non sarebbero stati invitati cantanti italiani Over 70 e in effetti è stato di parola.

Ancora una volta ha scelto il TG1 per il suo nuovo annuncio e ha stupito tutti. Nella prima e nell’ultima serata del Festival, quando al suo fioanco ci sarà anche Chiara Ferragni, è stato invitato pure Salmo. Solo che il rapper sardo si esibirà sul palco della nave Costa Smeralda, ormeggiata in porto de quindi la sua promessa è stata mantenuta.

Nell’ultima edizione del Festival in effetti tra gli invitati c’erano anche Jovanotti, venuto a supportare Gianni Morandi per cui aveva scritto il brano e Cesare Cremonini, oltre ai Maneskin tornati dopo il clamoroso successo dell’ano prima. Ma ormai gli spettacoli sulla nave sono diventati parte integrante della scaletta, quindi aspettiamoci altre sorprese.

Il nome di Salmo però sta già scatenando polemiche. Non tanto perché era stato invitato anche nel 2020 come ospite ma aveva deciso di chiamarsi fuori. Quando perché tra i Giovani selezionati durante la diretta di venerdì scorso e quindi in gara c’è anche la 20enne Shari con Sotto voce, che canta per l’etichetta fondata dallo stesso Salmo.

Ma non solo, perché tra i due potrebbe esserci un legame che va oltre la musica. Alcune testate sarde la scorsa estate avevano pubblicato una una foto scattata dal rapper in spiaggia a Olbia con una misteriosa ragazza. Il tatuaggio è lo stesso di Shari, il mistero si infittisce.

Amadeus lancia il primo ospite del Festival di Sanremo: tutte le canzoni in gara

Il nome di Shari è uno dei sei usciti dalla selezione dei Giovani. Ha vinto gIANMARIA, che solo un anno fa aveva anche partecipato ad Amici finendo secondo. Poi insieme a loro due anche la band milanese Colla Zio, Sethu, Will (passato nel 2020 a X Factor) e Olly.

Nella seraya però sono stati anche annunciati i titoli delle altre canzoni in gara. Subito giallo per Madame che all’ultimi ha cambiato il suo titolo originale, Pu**ana, con Il bene nel male che non suona allo stesso modo. Poi Ultimo con Alba, Tananai che porterà Tango e Giorgia con Parole dette male.

Gianluca Grignani presenterà la sua Quando ti manca il fiato mentre Supereroi è il titolo del brano di Mr. Rain ed Elodie torna con Due. Simile la scelta di Marco Mengoni con Due vite mentre Anna Oxa si ripresenta dopo 12 anni con Sali (Canto dell’anima). Lazza debutta all’Ariston con Cenere, così come Mara Sattei che canterà Duemilaminuti scritta da Damiano dei Maneskin.

Ritorno per i Modà con Lasciami oltre a Paola e Chiara con Furore. Splash è il titolo della canzone di Colapesce-Dimartino, mentre Leo Gassman porterà Terzo Cuore. L’addio è il titolo della canzone dei Coma Cose e LDA (il figlio di Gigi D’Alessio) canterà Se poi domani.

Infine Rosa Chemical con Made in Italy, gli Articolo 31 con Un bel viaggio, Ariete con Mare di guai, Lettera 22 (scritta da La Rappresxentatnte di Lista) per i Cugini di Campagna e Levante con Vivo.