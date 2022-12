Alex Belli e Delia Duran, una confessione dolorosa: la tragedia che li ha colpiti

Una coppia che ha fatto molto discutere, ma che vive la sofferenza a mondo proprio: la confessione di Delia Duran e Alex Belli

Si sono fatti conoscere al GF Vip con quel lungo teatrino che hanno portato avanti insieme a Soleil Sorge, dopo un anno ancora se ne parla, ma nella loro intimità i due ex protagonisti del reality show vivono un vero e proprio dramma.

Una coppia aperta fatta di tanto feeling e complicità. Una grande alchimia tra i due vecchi protagonisti del reality show di Canale 5 che hanno creato un gran bel teatrino per gli occhi dei telespettatori del GF Vip, di cui tutt’oggi si parla. Nonostante tutto, il loro rapporto è rimasto ben solido ed unito fino alla fine, ristabilendo l’equilibrio che avevano anche prima del reality stesso.

Tuttavia, non tutto va come i due vorrebbero, perché stanno riscontrando una difficoltà che non è così poco comune, anzi, è un problema che riguarda tanti e che non tutti sono capaci di affrontare essendo propositivi. Alex Belli e Delia Duran, infatti, non riescono ad avere un figlio.

Delia Duran sconfortata ammette di non riuscire ad avere un figlio da Alex Belli

C’è il grande sogno per la coppia di allargare la famiglia e riuscire ad essere buoni genitori, senza però riuscire effettivamente. Delia Duran al settimanale Nuovo ha ammesso: “Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”. Più volte l’ex concorrente del GF Vip ha ammesso la sua volontà di diventare mamma e che l’avrebbe voluto in maniera naturale, senza alcunché di forzato.

Non troppo tempo fa, Delia Duran ha anche ammesso di aver consultato un medico ginecologo per capire quali fossero i problemi del concepimento, quest’ultimo sembrerebbe avergli consigliato di non fare l’amore tutti i giorni, così i due hanno cominciato a farlo due volte a settimana. A questo punto ci sarà da attendere per il matrimonio che la coppia vuole celebrare solo dopo la nascita di un bebè.